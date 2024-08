R.Unido.- Miles de manifestantes antirracistas protestan ante la sede del partido de Nigel Farage

Unos 5.000 manifestantes antirracistas, según los convocantes, se han concentrado este sábado frente e la sede principal del partido ultraderechista británico Reforma que lidera Nigel Farage en respuesta a la ola de disturbios ultraderechistas en todo el país.

El grupo Alzáte Contra el Racismo ha convocado la protesta en la sede de la formación en el barrio de Victoria, en el centro de Londres. Se han coreado consignas en apoyo a los refugiados y después los asistentes han marchado a través de Whitehall hasta la plaza de Trafalgar, donde ha habido varias intervenciones de activistas.

Una de las intervinientes ha sido Samira Ali. "Sentimos que hemos dado la vuelta a la situación. Que no hayan podido salir es la prueba de nuestra movilización", ha resaltado en declaraciones a la agencia de noticias The Press Association. "No habrían parado si no hubiera sido por nuestra movilización", ha remachado.

Otro de los oradores, Gary McFarlan, ha destacado que "hace unos pocos días la atmósfera era muy distinta". "Había mucha gente asustada, con miedo de salir a la calle, pensando 'me van a dar un ladrillazo en la cabeza' o 'un nazi me va a dar una patada en la cara'. Le hemos dado la vuelta en una semana", ha argumentado.

McFarlan ha citado varias fechas históricas de la lucha antifascista: "Los aplastamos en 1936", en referencia a la Batalla de la calle Cable. "Dimos nuestra medida en el East End de Londres. Los aplastamos en los 70 con las ligas antinazis. Desde entonces hemos dado la batalla contra el Partido Nacional Británico, la Liga de Defensa Inglesa y les rompimos la columna hace doce años", ha resaltado.

Ali ha destacado la elección de la sede de Reforma como punto de partida de la manifestación por la postura de Farage contra la inmigración. "Protestamos frente a Reforma, contra los que son como Farage y su peligrosa retórica", ha argumentado.

"El discurso constante sobre 'parar las embarcaciones', sobre la inmigración como problema, sobre los refugiados y musulmanes como culpables. Toda esta retórica ha sido replicada en los disturbios de extrema derecha. Ha creado la atmósfera tóxica de la que se alimenta la extrema derecha", ha añadido.

Un reportero de GB News --de perfil ultraconservador--, Charlie Peters, ha denunciado que tuvo que cesar en su emisión porque un manifestante "atacó" a uno de los trabajadores. "Cuando llegábamos a Downing Street uno de los manifestantes nos reconoció como miembros de GB News y la gente comenzó a corear 'GB News fuera de nuestras calles'", ha relatado Peters.

"Un hombre se acercó y empezó a gesticular a cámara mientras grabábamos e intentó que parásemos de emitir. Tras conseguirló atacó a uno de mis compañeros. Es una vergüenza que los periodistas tengan que llevar seguridad en el centro de Londres", se ha lamentado.

La Policía ha informado de que un hombre fue retirado brevemente de la manifestación, aunque no se han realizado detenciones.