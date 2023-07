Rufián (ERC) considera que de Sumar se entiende "todo menos la propuesta para Catalunya"

Cree que puede haber un pacto PP-PSOE tras las generales

El número 1 de ERC al Congreso de los Diputados por Barcelona, Gabriel Rufián, ha dicho que le sorprende que a Sumar "se le entienda todo menos la propuesta para Catalunya".

"¿Quieren votar o no? Por la mañana dicen que sí y por la tarde que no. También me preocupa mucho que dejen en la cuneta a Irene Montero, que fue una de las apuestas de los que ahora dicen que no suma", ha explicado en una entrevista en el 'Diario.es' recogida por Europa Press este sábado.

Para Rufián, existe la posibilidad de un pacto PP-PSOE tras las generales porque considera que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se puede evitar el infierno mediático y político que ha vivido estos años negociando con ERC y con Bildu lo va a hacer, y al PP le desgasta menos porque evita pactar con Vox".

Por eso, ha defendido: "Nuestros votos serán a cambio de defender Catalunya, que es seguir siendo útil para su gente. Si es para defender Catalunya sí; si no, no contará con nosotros. ERC ya tumbó la legislatura en 2019 porque el PSOE no se sentaba a negociar".

Al preguntársele si negociaría una solución política para el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, si su partido es decisivo en la siguiente legislatura, ha respondido que sí y ha añadido: "Hemos hecho milagros con nuestra fuerza negociadora, que es la que es, 13 diputados de 350".

"Hemos conseguido sacar a nueve personas de la cárcel, cambiar el Código Penal, cosas que parecían muy complicadas de hacer. ERC se ha involucrado y hemos sufrido el desgaste de involucrarse y negociar, algo que durante mucho tiempo se pidió en este país. Muchos de los que ahora critican la actuación de ERC pidieron que alguien hiciera lo que está haciendo ERC ahora", ha añadido.

Y preguntado textualmente por la incapacidad de ERC y Junts de gobernar juntos, ha respondido que "las contradicciones y dificultades que hay en Catalunya son muy similares a las que ha habido en España con una coalición tan complicada como la del PSOE y Unidas Podemos, que ha acabado como ha acabado".