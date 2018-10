Rosell vio a Junqueras para aportar su "granito de arena" al problema catalán

El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha explicado hoy que hace unos días visitó en la prisión de Llenoders (Barcelona) al dirigente de ERC, Oriol Junqueras, para tratar de aportar su "granito de arena" a solucionar el "problema catalán".

Rosell ha señalado que no tiene intención de "explicar" de qué habló con el líder de Esquerra en la cárcel al ser preguntado en el desayuno-coloquio con políticos y empresarios "Las reformas necesarias para consolidar el crecimiento", organizado por el Club Información en Alicante.

"No lo voy a explicar", ha respondido sobre el contenido de ese encuentro con Junqueras aunque posteriormente ha desvelado que fue a que el político le diera cuenta de su postura para, a continuación, "transmitir a los que pueda transmitir" dicha información.

En todo caso, ha sostenido que es consciente de que esa visita le "podría perjudicar", pese a lo cual "lo volvería a hacer".

"Sabía las consecuencias que iba a tener, y lo que iban a decir unos y otros, pero me da absolutamente igual porque cuando uno piensa una cosa, la hace", ha subrayado tras poner de manifiesto que trata de "ayudar con un granito de arena a un problema tremendamente complicado que afecta a Cataluña, España y Europa"

A este respecto, ha insistido que ante "el problema catalán" está la opción de negarlo o de admitirlo, y él apuesta por ésta última y tratar de "ayudar por lo menos a tener la máxima información de una parte".

Ha indicado que, "afortunadamente", tiene "relación con todos partidos, especialmente con los catalanes".

"He intentado tener una relación superfluida (con los partidos), especialmente cuando están en la oposición porque cuando llegan al Gobierno si no la has tenido antes, no sirve de nada" al no conocer previamente "tus inquietudes".

Ha proseguido que con ERC tiene "relación, incluso familiar, desde hace muchos años, lo mismo que con CiU y el PSC: los conozco a todos".

Preguntado por la visita de mañana del líder de Podemos, Pablo Iglesias, a Junqueras, ha evitado pronunciarse: "Eso es tema de Pablo Iglesias, y no entro yo".