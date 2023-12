El 'Rock & Blues' cierra 2023 con 206 conciertos programados y más de 25.500 espectadores

La sala zaragozana 'Rock & Blues' ha celebrado un total de 206 eventos musicales que han congregado a más de 25.500 personas este 2023.

Como suele ser habitual en el 'Rock & Blues', la proporción de conciertos ha estado muy equilibrada ya que ha habido 62 de bandas internacionales, 62 de grupos nacionales y 73 locales, ha informado la sala.

Aunque el rock, en sus múltiples versiones y subgéneros, ha sido el indiscutible protagonista, se han dado cita a lo largo de estos doce meses actuaciones de una veintena de géneros: americana, bluegrass, blues, country, folk, punk, góspel, gypsy, swing, versiones, hoogie woogie, canción de autor, electrónica, soul, flamenco, jazz, homenaje, garaje, rap, funk, fusión, música clase, manouche, pop, psicodelia, ska, vientos, rock and roll y rock en todos sus formatos.

Desde que Pablo Cano 'Patxi' asumiera la dirección de la sala hace siete años, esta sala se ha convertido en una de las más activas de la ciudad, con una media de 20 conciertos al mes.

"El balance de 2023 es excepcional porque la media de conciertos mensual ha aumentado muchísimo; los conciertos con entrada han funcionado muy bien y también ha aumentado la demanda de peticiones de grupos locales y nacionales para tocar en la sala y, sobre todo, la respuesta del público local y nacional es muy buena", ha señalado Cano.

En este sentido, ha asegurado que "empieza a haber un porcentaje interesante de gente que viene de diferentes partes de España 'de propio' para ver los conciertos del 'Rock & Blues'".

Además de programación estable a lo largo del año, el local cuenta con algunos ciclos asentados, como el 'Jazz & Más --en primavera y otoño--, 'Noches de Flamenco' --un miércoles al mes' o el 'XXX Bourbon Festival', todos ellos con "fidelidad de público".

Asimismo, este año se ha organizado por primera vez 'Summer Divas', un ciclo veraniego por el que han pasado grandes voces femeninas locales e internacionales de diversos estilos, y 'Petit Comité', que han sido "un éxito total de público" y la idea es repetirlos en 2024.

2023 ha sido un año especial para el 'Rock & Blues' porque la sala ha cumplido 20 años y lo ha estado celebrando desde septiembre hasta diciembre con un cartel especial que ha incluido nombres como The Dictators, The Steep Water Band y The Screamin Cheetah Wheelies, entre otros.