Rocío Monasterio arremete contra el "aquelarre" del 8-M y las "veletas" los secundan

La presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio, ha reivindicado a su partido como el único que defiende la igualdad entre hombres y mujeres y ha arremetido contra el feminismo "radical" que organiza manifestaciones como si fueran un "aquelarre" y contra las "veletas y blanditas" que las secundan.

"Nos querían en su manifestación, en su aquelarre, reclamando subvenciones para sus chiringuitos", ha afirmado Monasterio, que ha abierto el nuevo acto público organizado por Vox en la plaza de toros de Vistalegre.

En esta ocasión, la asistencia menos multitudinaria que en las anteriores, unas 7.500 personas en las gradas y 1.500 en las sillas dispuestas en el coso, según los datos del partido.

Vox ha querido comenzar el acto con la intervención de Monasterio y su posición respecto al Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo.

