Robles defiende que Sánchez nombre a un amigo como director general: "Si alguien tiene esa capacidad, ¿por qué no?"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha defendido este jueves que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya designado a su mejor amigo como encargado de dirigir la nueva área de Agenda Urbana y Arquitectura, según ha desvelado el diario ABC.

"Hay que promocionar el talento. Y si alguien tiene ese mérito, esa capacidad y ese currículum, ¿por qué no?", se ha preguntado Robles en una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha sido abordada por el nombramiento del compañero del colegio del presidente, Ignacio Carnicero.

En concreto, la exclusiva del periódico detalla que esta nueva Dirección General ha sido creada dentro del Ministerio que dirige José Luis Ábalos. Carnicero, "un gran profesional de la arquitectura" ha sido amigo de Sánchez desde los nueve años de edad, coincidiendo también en su etapa en el Estudiantes.

ABC recoge un vídeo de la campaña de Sánchez para las primarias del PSOE de 2014 en la que el ahora presidente se abraza con Carnicero. Su nombramiento habría sido propuesto por el propio Ábalos en el Consejo de Ministros del pasado 2 de junio.

PIDE NO HACER "JUICIOS DE DESVALORES"

A juicio de Robles, para este tipo de cargos "hay que nombrar a personas que tengan la capacidad" adecuada, y no puede utilizarse como un demérito que esa persona sea un "amigo o un conocido". "Eso no es justo. No hay que hacer juicios de desvalores", ha opinado.

En esta línea, la titular de Defensa ha sostenido que "todo el mundo" debe contar con la "presunción de inocencia" y ha lamentado que en España la gente se haya "acostumbrado a sembrar la sombra de la duda" sobre las personas.

"Deberíamos ser más generosos. Sería bueno una España en positivo. Si no se demuestra el mérito, exijamos responsabilidades. Pero como creo fervientemente en la presunción de inocencia de ese mérito y capacidad, no debemos de hacer juicios de valor a priori", ha zanjado.