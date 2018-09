Rivera: "Para Sánchez es más enemigo el que pregunta por la tesis que el que rompe España"

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha reprochado hoy al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le señale como "el enemigo" por cuestionar su tesis, pero que haga la vista gorda con los independentistas: "Por muy nervioso que esté, no anteponga el sillón a los intereses de España". "Torra ha dicho que quiere liquidar el Estado, y a Sánchez no le importa. Torra ha dicho que va a desacatar las sentencias judiciales, pero Sánchez no se inmuta. Los nacionalistas han dicho que van a volver a abrir embajadas, y a Sánchez no le importa. Ahora sí, le preguntas a Sánchez por la ley de transparencia universitaria y por la tesis y entonces eres el enemigo", ha recalcado.

El presidente de la formación naranja ha protagonizado, junto con la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, un acto en Barcelona favor de la "neutralidad de los espacios públicos", organizado por la plataforma España Ciudadana, impulsada por el partido de Rivera, bajo el lema "El amor es más fuerte que el odio.¡No nos callarán!". Rivera, que no se ha referido a la polémica relativa a sus estudios de doctorado, sí que ha reprochado a Sánchez que considere un ataque lo que responde en su opinión al "control parlamentario" habitual. Con todo, ha instado al presidente "a no equivocarse de enemigos" en el tiempo que quede de legislatura, que para el líder de Ciudadanos debería ser el menor posible.

En este sentido, ha urgido a Sánchez a que convoque elecciones generales, porque España necesita un gobierno que no esté condicionado por los independentistas. De lo contrario, ha continuado, los que se oponen a la secesión quedan desamparados: "Es fundamental para sentirnos arropados y protegidos que podamos ir a votar cuanto antes". "Es importante que en España tengamos un gobierno con autoridad moral, con pactos entre constitucionalistas. No puede ser que en España estemos en manos de quienes quieren liquidar España. Eso lo entiende un niño de cinco años", ha sostenido.

Tanto Rivera como Arrimadas han acusado al Gobierno de estar "maniatado" por los nacionalistas, que le apoyaron en la moción de censura contra Mariano Rajoy, y han criticado la dejadez del Gobierno a la hora de preservar la neutralidad de los espacios públicos en Cataluña. En contraposición con esta actitud del Ejecutivo, Rivera ha reclamado un nuevo Gobierno que busque "fortalecer" España, algo que para el líder de la formación naranja se consigue superando las barreras propias de las ideologías y los partidos, y en lo que muchos socialistas están de acuerdo, según Rivera. De hecho, Rivera ha diferenciado lo que es el PSOE de lo que ha calificado de "sanchismo" y ha agradecido el apoyo que le han mostrado muchos socialistas, como Celestino Corbacho y Joan Mesquida, aunque estos dos ya no tienen carné de partido.

Para Rivera, la plataforma España Ciudadana es un primer paso hacia esa unión del constitucionalismo, ya que se trata de un espacio "transversal". España Ciudadana se autodefine como "una iniciativa abierta a la sociedad civil para hablar del país desde los valores que nos unen sin complejos y con la mirada hacia un futuro más allá de los enfrentamientos partidistas y las siglas". Por el escenario del Moll de la Marina, alrededor del cual se han aglutinado unas 2.000 personas, también han pasado la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas; la catedrática de Derecho Constitucional de la UAB Teresa Freixes y la crítica literaria Mercedes Monmany, y se ha proyectado un mensaje en vídeo del exministro socialista Celestino Corbacho.