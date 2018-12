¿El Rey León y Vox? Una escritora afirma que son “machistas” y el tuit se le vuelve en contra

La escritora y guionista Carmen Pacheco ha publicado en twitter una crítica sobre el musical de El Rey León después de haber ido al teatro en la Gran Vía de Madrid.

Lo que aparentemente parecía una mera opinión personal, comenzó a recibir cientos de respuestas y críticas sobre la película de Disney tras dictar lo siguiente: "Ayer tuve la desgracia de ir al musical de El Rey León. Y sí, la escenografía y el vestuario son una maravilla, pero la historia machista, rancia, xenófoba y retrógrada".

Sin embargo, en otro tuit, Pacheco seguía confirmando su teoría: "Supongo que el machismo de esta peli es tan obvio, que me molesta mucho más el mensaje xenófobo, clasista y monárquico. Es un puto panfleto de Vox", aseguraba.

Los tuits han sido eliminados por la escritora al percatarse de los cientos de mensajes que estaba recibiendo. Aquí, una muestra de lo que escribió en redes sociales:

Las respuestas han sido de todo tipo. Desde usuarios a los que le ha hecho gracia y otros que no han duda en criticar esta “teoría.

Gracias a @carmen_pacheco hemos descubierto que El Rey León es simpatizante de Vox y no lo sabíamos. Muchas gracias!! pic.twitter.com/DzAZprNtfJ

He visto El Rey león y me parece una historia machista. Todos corriendo por la sabana sin impórtales que a lo mejor acaba de plancharla la madre de Simba.

Fui a ver "El rey león" Y NO ES VEGANO. #PutaMierda

"No, es que hay otra lectura de 'El Rey León' que dice, como en el vídeo de Monedero, que...". pic.twitter.com/YgPjprU0zY

La próxima vez que me sienta gililpollas, me acordaré de que una maripili verificada dedicó su 26 de diciembre a convencernos de que El Rey León es machista y fatalísima y se me pasará.