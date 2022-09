La reunión de la ejecutiva de Junts será aplazada a mañana "por motivos logísticos"

Junts per Catalunya ha decidido posponer la reunión de su ejecutiva a mañana jueves por la mañana "por motivos logísticos", mientras en el Palau de la Generalitat continúa la reunión entre el president, Pere Aragonès, y el secretario general de JxCat, Jordi Turull.



JxCat tiene previsto abordar en la ejecutiva "la situación actual", después de que Aragonès haya convocado en la Generalitat a los consellers de Junts para abordar la crisis de la coalición, abierta ayer en el debate de política general.



Ayer, el líder parlamentario de JxCat, Albert Batet, retó al president a someterse a una cuestión de confianza en el Parlament si no cumplía el acuerdo de Govern, un anuncio que ha generado un fuerte rechazo en las filas de ERC. En este cónclave, Aragonès ha cuestionado uno por uno a los consellers de Junts si comparten o no el anuncio de Batet y si conocían la propuesta, a lo que, según JxCat, han respondido "de manera unánime", aunque según fuentes del Govern ha sido "irregular".