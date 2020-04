El duro rapapolvo de Carmena a un tuitero: "Debería darte vergüenza"

La exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha respondido con contundencia al mensaje del tuitero Alvise Pérez en el que daba a entender que Carmena había contratado un respirador privado para su residencia de Madrid.

El mensaje de Alvise Pérez contra Carmena

El tuitero Alvise Pérez ha compartido este mensaje en su cuenta de Twitter en el que daba a entender, sin nombrarla, que la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, había contratado un respirador personal para evitar acudir a un hospital privado.

¿Sabéis qué ex-alcaldesa de 76 años ha recibido en su casa un respirador personal de la empresa 'VitalAire' para evitar acudir a un Hospital Público y hacer cola como el resto de españoles?



Os doy una pista: No informará de ello ni @LaSextaNoticias ni medio alguno de izquierdas. pic.twitter.com/CIKsofdnWA — Alvise Pérez (@Alvisepf) March 31, 2020

Un mensaje que quizás esperaba que pasara relativamente desapercibido, pero que fue leído por la exalcaldesa Carmena, que quiso responder a Pérez.

La respuesta de Carmena a un tuitero que sugiere que tiene un respirador personal

El mensaje llegó a la exalcaldesa Carmena, que quiso responder desmintiendo con contundencia a Pérez y de paso, dándole un rapapolvo por su mensaje malintencionado.

Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza. https://t.co/On9hv7naFo — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) March 31, 2020

"Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza", decía la alcaldesa de Madrid en su mensaje.

Un tiempo complicado este del coronavirus en el que proliferan las noticias falsas en las redes.

