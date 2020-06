Adriana Lastra rompe su silencio y habla claro sobre el tuit de Ávila que se ha hecho viral

Adriana Lastra, portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, ha salido al paso de un tuit falso atribuido a su persona y que ha circulado por las redes sociales en las últimas horas.

La portavoz socialista se ha convertido en el centro de una campaña que difundía un tuit falso pretendidamente escrito desde su cuenta en el que confundía la ciudad castellana de Ávila con la de Segovia.

El supuesto tuit de Adriana Lastra decía "Me encanta visitar Ávila", acompañando el mensaje con una fotografía del acueducto de Segovia. El mensaje, difundido a través de muchas cuentas de Twitter y también de Whatsapp, se convirtió en viral a lo largo del fin de semana, llegando a ser trending topic en Twitter.

Sin embargo, si se analiza bien la captura, se puede observar que ni la foto de perfil ni el usuario de Twitter corresponden con los de Adriana Lastra, que en su perfil de la red social tiene el nombre @Adrilastra, con la L mayúscula y no @AdriLastra, como en la captura difundida en redes sociales.

Aunque durante gran parte del día ha preferido permanecer en silencio, Adriana Lastra ha decidido salir al paso de este mensaje y contestar a aquellos que lo han estado difundiendo.

Unas horas sin entrar en tuiter y me veo como TT por un fake promovido por la extrema derecha. No, el tuit no es mío, es un fake.

Ya empiezo a acostumbrarme a los ataques de esta gentuza, y eso me preocupa. Me preocupa normalizar los ataques selectivos que sufrimos.