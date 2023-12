El PP reprocha a Albares y a Sánchez una "política sesgada y banal" en la guerra de Gaza

El diputado del PP y coordinador del área institucional, Esteban González Pons, ha reprochado al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hagan una política exterior "sesgada y banal" al no distinguir entre un "estado democrático" como Israel y una "banda asesina" como Hamás en la guerra de Gaza.

Durante la comparecencia de Albares en el pleno del Congreso para informar sobre la posición de España en esta guerra y sobre la visita de Sánchez, a Israel y Palestina, González Pons ha pedido al Gobierno "no equivocarse" con el enemigo, porque Israel y Hamás "no son equiparables".

"Es estridente que el presidente Sánchez acuse a Israel de matar civiles indiscriminadamente sin pruebas y de crímenes de lesa humanidad sin pedir antes la disolución inmediata de Hamás", ha aseverado tras criticar que Sánchez haya apostado porque España pueda reconocer de forma unilateral y sin el consenso internacional al Estado Palestino.

"Hamás no es Palestina y no representa al pueblo de Gaza. No podemos equivocarnos de culpable, debemos impulsar a Israel para que contenga la ira y cumpla con el derecho internacional, si, pero lo que persiguen es la destrucción de las infraestructuras que Hamás utiliza para atacar a Israel", ha señalado el diputado del PP que ha acusado a Sánchez de no buscar el interés general en su política internacional.

González Pons ha recalcado que Sánchez hace una política que "no es de Estado y va contra el interés de España" y aunque ha reconocido que la solución es la proclamación de dos Estados, de Israel y Palestina, ha incidido en que no es fácil.

"Y por eso no puede imponerse... Es una solución compleja, que exige fronteras seguras, con intercambio de territorios, con la desocupación de asentamientos y resolviendo el estatus de Jerusalén, y no puede imponerse empujando fuera de la mesa a Israel y premiando a Hamás", ha puntualizado.

Pons ha reprochado que Sánchez calificara de "anécdota" los vídeos de los atentados que Hamás contra israelíes, cuando "Hamás secuestró, torturó y descuartizó a decenas de mujeres y niñas y utilizó la violación como arma de guerra", ha dicho tras desvelar que él también vio esos vídeos en los que asesinaron a los españoles Maya Villalobo e Iván Illarramendi "que fue quemado vivo junto a su esposa".