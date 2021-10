La reprobación del acuerdo de PP y Cassá, la torre del puerto y La Invisible, centran el pleno de Ayuntamiento

La reprobación del acuerdo entre el PP y el edil no adscrito, Juan Cassá, regeneración democrática y cargos de confianza (IU y Podemos); la torre del puerto (PSOE); el desalojo de La Casa Invisible (Ciudadanos); y las conexiones ferroviarias de Málaga y la Costa del Sol (PP), centrarán el pleno del mes de septiembre del Ayuntamiento de Málaga, que se celebra este viernes.

El grupo municipal 'popular' lleva como moción urgente una iniciativa en la que instan a Renfe a garantizar "la adecuada prestación" del servicio público de Cercanías en sus dos líneas en Málaga, de modo que las cuestiones de organización interna de esta empresa pública no afecten a los miles de usuarios que necesitan utilizar a diario este medio de transporte "por el que debe realizarse una firme apuesta desde el Gobierno".

La portavoz municipal 'popular', Elisa Pérez de Siles, ha criticado "el desmantelamiento" del servicio de Cercanías en la provincia, al tiempo que ha lamentado que Málaga sigue sin tener un tren que conecte la capital con Marbella y Estepona, --tren litoral-- y para lo que podría aprovecharse los fondos europeos.

LA INVISIBLE

Por su parte, Ciudadanos, según ha explicado su portavoz, Noelia Losada, pedirá que el Ayuntamiento se posicione a favor de desalojar "a la mayor brevedad" La Casa Invisible "dados los condicionantes de seguridad, culturales y sobre competencias desleal".

De igual modo, en la moción el grupo municipal naranja propone que el Consistorio se posicione a favor de iniciar la rehabilitación del inmueble para abrirlo a otros usos meramente culturales "ya sea por concurso o por otra fórmula legal que se articule".

Losada ha dicho que es "el momento de llevar a cabo el desalojo tras 14 años de okupación", asegurando que se trata de un lugar de enorme interés arquitectónico, de un gran valor por su ubicación...".

Ha rechazado, no obstante, que esta moción vaya a suponer fisura con el PP, socio de gobierno: "No va abrir ningún canal de agua", reiterando que es algo acordado y forma parte del acuerdo de gobierno.

El concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha asegurado, al respecto, que Cs y PP son "compañeros de viaje" en este mandato, por lo que en la iniciativa van a "ir de la mano". "Tenemos el firme propósito de trabajar y de seguir trabajando para conseguir los fines que plantea la moción", ha detallado.

Ha explicado que se tramitarán expediente jurídico administrativo oportunos para conseguir el fin de desalojar ese espacio y rehabilitarlo. "Posteriormente, tras la rehabilitación haremos un concurso" para, en igualdad de oportunidades, se pueda acceder al espacio. "Llevamos mucho tiempo trabajando y seguimos trabajando", ha defendido el edil.

El portavoz municipal del PSOE, Daniel Pérez, ha aludido en relación con la moción que siguen manteniendo la misma postura "porque nada ha cambiado", asegurando que es "responsabilidad" del equipo de gobierno y en concreto, del alcalde, esta situación que está sin resolver desde hace 14 años y abogando, por su parte, por "un acuerdo favorable para todas las partes".

La confluencia de IU y Podemos también se ha pronunciado sobre La Invisible y, en concreto, el edil Nicolás Sguiglia ha dicho que es "una cortina de humo" ya que dieron la información "en el mismo momento en el que José Luis Paradas Romero estaba dando una rueda de prensa denunciando la mala praxis de Cs", por lo que la usaron para "tapar la clara decadencia que está mostrando este partido en la ciudad". "La situación de La Invisible tiene un cauce de diálogo abierto por el alcalde", ha recordado.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

TORRE DEL PUERTO

De la mano del grupo municipal socialista llega al pleno, de nuevo, la torre del puerto. En concreto, según ha informado el portavoz, Daniel Pérez, piden que el Ayuntamiento respete los informes y las decisiones del Ministerio de Cultura sobre el expediente de expoliación que cursa sobre el proyecto, así como que se respetarán los informes y las decisiones que del mismo emanen.

En el segundo punto de la moción urgente proponen que el Pleno desestime cualquier acción jurídico administrativa que tenga por motivación paralizar el expediente de expoliación abierto por el Ministerio de Cultura sobre el proyecto.

Pérez ha dicho que el equipo de gobierno "actúa de parte", por lo que ha insistido en que piden que "se respeten informes y decisiones del Ministerio; es decir, dejar trabajar y no torpedear, que es lo que en este caso está haciendo el equipo de gobierno", ha criticado. "Es el momento de tener toda la información, no de hurtarla".

En este sentido, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha anunciado que votarán en contra de los dos puntos: "No podemos admitir que haya, por parte del Estado, una legitimación para poder actuar sobre expolio cuando las competencias son de la Junta. Hay una clara usurpación de competencias por parte del Ministerio", ha dicho.

Además, ha aclarado que "como creemos que el informe está lleno de no realidades o de falsedades, el equipo de la Gerencia ha hecho un informe jurídico y ha interpuesto una reclamación previa. Tenemos dos meses de plazo para que contesten y en el caso de no contestarla, que puede hacerlo, valoraremos la posibilidad de ir al contencioso".

"No es de recibo que el pleno respete un informe que está lleno de falsedades y contra el que hemos hecho una reclamación previa", ha dicho, criticando que "el PSOE, quizá, no tiene interés por proteger a la ciudad, nosotros sí, y si para ello hay que llegar a un contencioso, pues tenemos que llegar", ha abundado.

REGENERACIÓN

La confluencia de IU y Podemos lleva como moción urgente la relativa a la regeneración democrática y el buen gobierno. En concreto, piden que el Ayuntamiento muestre "su más absoluto rechazo al transfuguismo"; y que se repruebe el reciente acuerdo firmado por el alcalde, Francisco de la Torre, con el concejal no adscrito Juan Cassá.

De igual modo, también piden que el Pleno del Ayuntamiento de Málaga declara su contrariedad a las recientes contrataciones de nuevos cargos de confianza.

La portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macías, ha acusado al equipo de gobierno de "falta de transparencia" y de que el alcalde "gobierna de espalda a los vecinos", a lo que se unen las "tensiones" tras la salida de Cs de Cassá, declarado "tránsfuga" por el pleno. Así, ha tachado de "pacto de la vergüenza" el acuerdo de estabilidad de PP y Cassá.

Por su parte, la viceportavoz de la confluencia, Remedios Ramos, ha lamentado que el Ayuntamiento y el alcalde "gastan demasiado dinero en asesores de alcaldía que bien podrían hacerlo funcionarios" mientras la ciudad "sigue con carencias".

La portavoz municipal 'popular' ha dicho no compartir "absolutamente nada de muchas cuestiones" de la moción, defendiendo que son "ejemplo de transparencia, y de buen gobierno pese a que parece que le pesa a los compañeros de la oposición".

Sobre el acuerdo, ha reiterado que "ellos dicen que hemos pactado con un tránsfuga, y fueron ellos los que intentaron suscribir un acuerdo en ese intento de moción de censura con Cassá y es con el que hoy definen como tránsfuga". Sobre los cargos de confianza, ha apuntado que resulta "curioso" que lo critica la oposición cuando "ellos tiene récord histórico" en la configuración del Ejecutivo central y cuando estaban en la Junta.

Al respecto de la moción, también la portavoz de Cs se ha reivindicado como un socio "fiable, leal" y que "Málaga necesita", aunque ha dicho que no comparte algunas cosas con el PP porque "son formaciones distintas", volviendo a calificar el acuerdo de estabilidad de PP y Cassá como "humo; ese acuerdo no vale nada". Por su parte, Pérez de Siles ha restado importancia a la posición de Cs, recordando que "no es la primera vez que discrepamos". Por último, Losada ha asegurado que Cs apuesta siempre por "adelgazar" la administración.