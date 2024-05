Redondo ve "un doble insulto" el uso electoral en las leyes de concordia y pide al PP que piense con quién forma tándem

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha calificado de "hipócrita" y de un "doble insulto" que los impulsores de las leyes de concordia usen este asunto electoralmente en un intento de que la tramitación de estas normas no les afecte en los procesos electorales.

"Ellos saben que este asunto hace daño a PP y a Vox porque, efectivamente, la mayoría de la ciudadanía no está en esa solución y, por lo tanto, me parece que es hipócrita tratar de que esto no tenga repercusión electoral", ha sentenciado Redondo que ha augurado que la tramitación de las normas, que ha tildado de "leyes de ruptura social y de ruptura democrática", volverá a partir del 10 de junio, tras el proceso de las elecciones europeas del 9 de junio.

La socialista ha recomendado al PP que piense con quién está gobernando --en alusión a Vox-- y ha advertido a los de Alberto Núñez Feijóo de que "gobernar en un tándem" --coaliciones de PP y Vox-- que "ataca" a la historia y a los principios de justicia y de reconocimiento de las víctimas de reparación "es una forma de gobernar que no dignifica y que no merece la sociedad española".

De este modo se ha manifestado la ministra a preguntas de los periodistas este viernes en la Facultad de Derecho de Valladolid donde ha cerrado las jornadas 'Violencia de Género: retos presentes y futuros'.

Ana Redondo se ha mostrado convencida de que dentro de un mes se volverá a ver en los distintos parlamentos autonómicas cómo PP y Vox insisten en estas leyes "de la discordia" que, según ha advertido, "rompen la sociedad" porque "revictimizan a muchas personas".

Finalmente, la ministra ha defendido que la única manera de avanzar democráticamente como sociedad pasa por reconocer lo que ocurrió en la Dictadura y en la Guerra Civil "y reconocer que el franquismo tuvo enormes cantidades de víctimas que siguen en las cunetas".