El rector de la Complutense declara que se reunió con Begoña Gómez en la Moncloa

El rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, ha declarado ante el juez que investiga a Begoña Gómez que, antes de que ella pasase a codirigir una cátedra en el centro, mantuvieron una reunión en la Moncloa, si bien ha negado cualquier irregularidad en torno a la mujer del presidente del Gobierno.



Goyache ha testificado para aclarar su relación profesional con la mujer del presidente del Gobierno, investigada por una serie de adjudicaciones de contratos al empresario Juan Carlos Barrabés, profesor de un máster de dicha cátedra de la Complutense.



Su declaración se ha producido horas después de que se aplazase la de Begoña Gómez, a quien el autodenominado sindicato Manos Limpias pidió investigar en su denuncia por utilizar presuntamente su influencia como esposa del presidente del Gobierno para, por ejemplo, favorecer a este empresario, que "montó" dicho máster.



Por su parte, Vox y la organización HazteOír -cuyos simpatizantes se han concentrado frente al juzgado pese a la prohibición de la Delegación del Gobierno- denunciaron otros hechos, como la presunta apropiación de un software para el máster.



Según han explicado a la salida de los juzgados el letrado de Iustitia Europa y del Movimiento de Regeneración Democrática -ambas acusaciones populares-, Luis Pardo y Aitor Guisasola, el rector de la Complutense se reunió con Begoña Gómez a petición de esta, en una fecha que no han concretado.



"Le llamó Begoña Gómez para que se pasara por la Moncloa para ver si hacían la colaboración", ha dicho Pardo, que ha detallado que luego Begoña Gómez fue contratada para la cátedra.





Basta con tener experiencia para codirigir un máster en la Complutense





Fuentes jurídicas han precisado que el rector ha explicado ante el juez que no es necesario tener una licenciatura para codirigir un máster en la Complutense, sino que simplemente basta con tener experiencia en la materia y Begoña Gómez la tenía desde 2012.



Sobre la presunta apropiación indebida de un software para el máster de la cátedra que Begoña Gómez codirigía, el rector ha asegurado que no sabía nada al respecto, pero ha sido un tema que se ha abordado tangencialmente.



El rector ha declarado horas después de la breve comparecencia como investigada de Begoña Gómez, que ha sido aplazada al 19 de julio para evitar indefensión debido a que la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha alegado que no conocía los extremos de la querella de Hazte Oír ni por qué la investiga el juez.



Su declaración, rodeada de una altísima expectación mediática y con un fuerte dispositivo de seguridad, no ha estado exenta de polémica, ya que Begoña Gómez ha sido grabada al menos a la salida del juzgado, dentro del edificio judicial, pese a existir una prohibición expresa de filmar en su interior, y después el vídeo ha saltado a las redes sociales.



El colaborador de prensa de Se Acabó La Fiesta (SALF), Vito Quiles, que ha intentado sin éxito entrar en la sala alegando que asesoraba a una de las acusaciones populares, se ha atribuido en X (Twitter) la grabación, pese a que fuentes jurídicas han informado a EFE de que ha sido advertido de la prohibición de filmar.