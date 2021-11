El PP rechaza la línea de alta tensión Tauste-Júndiz que es "lesivo" para La Rioja

El diputado autonómico del Partido Popular de La Rioja, Carlos Cuevas, ha mostrado el "absoluto rechazo" de esta formación política a la línea de alta tensión Tauste (Zaragoza)-Júndiz (Álava) y ha solicitado al Gobierno de La Rioja "contundencia y beligerancia, presentando alegaciones y trabajando para que este proyecto lesivo que en nada beneficia a La Rioja no salga adelante".

A su vez, ha reclamado al Ejecutivo de Concha Andreu "información y transparencia, para ello hemos solicitado la comparecencia en el Parlamento de La Rioja del Consejero de Sostenibilidad, Álex Dorado, para que explique punto por punto la postura del Gobierno de La Rioja y escuche a la oposición".

Cuevas ha realizado estas afirmaciones durante una rueda de prensa en la que ha mostrado "el malestar y rechazo" de esta formación política al proyecto de línea de alta tensión Tauste-Júndiz de hasta 400Kv, que atravesaría La Rioja de este a oeste y supondría la instalación de alrededor de 250 torres de alta tensión en territorio riojano, la gran mayoría vitícola.

El diputado autonómico ha comparecido acompañado por acaldes y portavoces de 10 de los municipios afectados por este proyecto (Autol, El Redal, Sotés, Albelda, Hornos de Moncalvillo, Santa Engracia del Jubera, Medrano, Clavijo, Alfaro y Uruñuela).

"Estamos a favor del desarrollo económico, que precisa de energía, pero no a cualquier precio. Apoyamos también la transición energética y estamos comprometidos en la reducción de emisiones y la energía limpia", ha señalado. A su vez, ha reclamado una "planificación en el conjunto del país de este tipo de infraestructuras que dé respuestas a las necesidades del conjunto de España, sin aprovechar las competencias autonómicas para impulsar proyectos sin ningún tipo de sentido".

El diputado autonómico del PP de La Rioja ha tachado esta línea de alta tensión como "desproporcionada. No es sostenible". A este respecto, ha explicado que lo lógico es que la línea que evacua la energía generada esté entre los 10 y los 30 kilómetros de longitud, no que alcance los 185 como plantea el proyecto. "La aberración es mayor cuando le sumamos el hecho de tener que soportar una línea más sin que La Rioja genere la energía ni la consuma. No tiene sentido, resultaría más sostenible que si la energía se genera en Zaragoza se consuma allí y que la energía que necesiten en Álava se produzca en las inmediaciones", ha apuntado.

Cuevas ha finalizado anunciando que el Partido Popular presentará alegaciones a este proyecto en todos los ayuntamientos riojanos afectados donde gobierna, 17 de los 29, y que también impulsará iniciativas desde la oposición para que el resto de los consistorios promuevan alegaciones en la misma dirección.