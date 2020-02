El PP rechaza extender la alianza con Ciudadanos a Galicia

De momento la alianza con Ciudadanos en algunos territorios es solo una idea, pero tanto el PP como Cs se muestran de acuerdo en que hay que aunar fuerzas para luchar contra los independentistas. Los populares respetan, eso sí, los tiempos de los naranjas, que tampoco quieren dormirse en los laureles.

Inés Arrimadas ha anunciado ya la convocatoria de una reunión interna de su partido para hablar de esas plataformas transversales en las quieren incluir no solo al PP, sino también al PSOE, aún a sabiendas de que ni los socialistas están por la labor, ni en Génova seduce la idea de hacerles extensivo a ellos el ofrecimiento.

Los populares están dispuestos a alcanzar acuerdos en el País Vasco y en Cataluña. Lo intentaron en el pasado, y se muestran satisfechos de que vuelva a cuajar esa idea del España Suma en determinados territorios, sin embargo tanto el partido a nivel nacional, como el PpdG rechazan la posibilidad de exportar esa alianza a Galicia. Lo hacen, con un argumento: en esa comunidad no peligra el constitucionalismo. Alberto Núñez Feijóo gobierna con mayoría absoluta, y confían en que pueda seguir haciéndolo, por eso, a lo máximo que llegan es a invitar a los votantes de Ciudadanos, a que apoyen en las próximas elecciones al actual presidente de la Xunta.

Ni el PP ni Cs han mostrado interés en invitar a Vox a esa alianza: a los de Abascal no les interesa, piensan; y el PP no está dispuesto, ya, a dar tregua a sus más directos competidores. Quieren materializar el consejo que, hace unos días les daba José María Aznar citando al ex-primer ministro israelí, David Ben Gurion: debéis, les decía, “confrontar al Gobierno como si Vox no existiera; y a Vox, como si el Gobierno no existiera”. Ciudadanos quiere hacer lo propio para demostrar, además, coherencia: si nos negamos en su día a que los verdes entraran en nuestros Ejecutivos de coalición, aseguran, también nos negamos ahora.