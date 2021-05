La 'rebelión' interna que dificulta a Sánchez conceder el indulto a los presos independentistas

Ayer conocimos la decisión Supremo con la que se oponía de forma rotunda a los indultos a los doce líderes independentistas de procés. En el informe emitido por el Alto Tribunal constaba que era una "solución inaceptable" por la voluntad de los independentistas de reincidir. Sin embargo, tal y como han dejado saber varios miembros del Ejecutivo central, la última palabra sobre esta decisión la tendrá el Gobierno.

La resolución deja a Sánchez contra las cuerdas. Por un lado corre el riesgo de perder los trece apoyos de ERC en el Congreso, quienes han pedido reiteradamente los indultos y mantienen la estabilidad del Gobierno. Por el otro están las diversas opiniones dentro de las filas socialistas.

Esta decisión final llega, por lo tanto, entre las críticas internas dentro del partido ante la posibilidad de que el Gobierno pueda dar luz verde a estos indultos y han sido muchas voces socialistas las que se han posicionado en contra de esta posibilidad.

La rebelión de las voces socialistas contra los indultos

El último ha sido el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha pedido "con toda su alma" que el Gobierno no tome la decisión de conceder los indultos a los presos catalanes. A su juicio sería "uno de los grandes errores de la democracia" y ha considerado que aún se está a tiempo de evitarlo.

De hecho, ha señalado que la única forma de comenzar a resolver el conflicto catalán pasa, en primer lugar por el hecho de que los propios independentistas "renuncien a volver a las andadas". Recordamos que los presos catalanes no se han arrepentido de los hechos y han reiterado en varias ocasiones que volverían a reincidir. "El indulto injustificado de alguien que todavía quiere seguir haciendo lo mismo se convierta en una condena para quienes toman la decisión o la organización que los sustenta", ha apostillado García-Page.

El rechazo del presidente de Castilla-La Mancha se suma al que ya expresó el miércoles otro barón socialista, el presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

"Resulta evidente que no debe ser indultado quien no quiere serlo porque no respeta ni cree en las leyes que lo hacen posible. E igualmente es evidente que los problemas que tiene nuestro país de construcción de un modelo de convivencia no se resolverán mientras nadie quiera", escribió el presidente extremeño en sus redes sociales, mostrando así su 'no' rotundo a los indultos de los presos del procés.

Este razonamiento es el mismo que ha utilizado el presidente de Aragón, Javier Lambán, quien el pasado lunes señaló que para que un Gobierno pudiera conceder un indulto a una persona condenada es "absolutamente imprescindible" que se arrepienta de sus actos, algo que no ocurre con los líderes independentistas.

En este sentido, Lambán consideró que los presos catalanes están en la cárcel "por la comisión de delitos muy graves" y recordó que para poder indultados debe haber anteriormente un arrepentimiento. "Hasta donde yo sé, estos señores no solo no se han arrepentido, sino que han dicho que en cuanto puedan lo volverán a repetir", apostilló.

No solo los barones socialistas han salido en contra de la posibilidad de que el Gobierno pueda conceder estos indultos. También el expresidente del Gobierno, Felipe González, ha mostrado su negativa a hacerlo. en este sentido aseguró en una entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3 el pasado miércoles que él no indultaría a los presos catalanes. "En estas condiciones yo no haría el indulto", recalcó el expresidente socialista, quien recordó que Pedro Sánchez tomaría la decisión dentro del marco de la Constitución y del ordenamiento jurídico. A su juicio, el debate no está sobre si los independentistas se arrepienten o no de los hechos, sino de si están dispuestos a respetar tanto la Constitución como el Estatut catalán.

La visión de indultos en Andalucía

La secretaria general del PSOE en Andalucía, Susana Díaz, aseguró en el año 2018 (y cuando las heridas de las primarias no habían cicatrizado) que era "un disparate" hablar de indultos a los políticos catalanes. Por aquel entonces aún estaba desarrollándose el juicio por el referéndum ilegal del 1-O.

No obstante, y frente a a las próximas elecciones primarias en Andalucía, Díaz evita ahora pronunciarse sobre el asunto. Este jueves ha recordado que la decisión final es competencia del Gobierno, quien tiene que "meditar y decidir". De esta forma, la socialista evita inmiscuirse en un asunto polémico que podría terminar por afectarle en las próximas primarias del partido.