Reacción en cadena del independentismo contra las detenciones: "montaje" policial y judicial

La Guardia Civil ha detenido a David Madí, Xavier Vendrell, Oriol Soler y Josep Lluís Alay en una operación contra el presunto desvío de fondos públicos al independentismo.

Detenciones que han provocado la reacción en cadena de los líderes independentistas. El líder de ERC y exvicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, ha criticado que "la represión contra el independentismo no tiene freno" tras las detenciones que se han practicado este viernes por presunto desvío de fondos, y ha advertido que las convicciones y determinación del movimiento tampoco lo tienen.

La repressió contra l'independentisme no té aturador. Les nostres conviccions i determinació tampoc. No defallirem. Per la llibertat, la justícia social i la #RepúblicaCatalana.



El meu suport a les persones detingudes. https://t.co/egOvOBsu3j