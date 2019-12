Raphael revela qué cantaría en el Congreso delante de Abascal y Rufián

El mítico artista de Linares, Raphael, ha sido protagonista en las últimas horas tras conceder una entrevista en profundidad al diario ABC. Además de abordar sus proyectos profesionales, y como no puede ser de otra manera, la inestabilidad política que vive nuestro país se coló entre los temas de conversación.

Tras dos elecciones generales celebradas en apenas seis meses, Pedro Sánchez sigue sin contar con los apoyos necesarios para formar una mayoría estable, a la espera de los frutos que den las negociaciones con ERC. Un hecho que no ha pasado desapercibido para Raphael que, al ser preguntado qué canción interpretaría en el Congreso de los Diputados si se lo propusieran, no sería uno de sus clásicos: ‘Escándalo’.

“Antes decía siempre ‘Escándalo’, pero creo que ya se ha quedado corto con lo que está ocurriendo. Ahora no lo sé, pero supongo que llevaría ritmo de reggaeton”, confesaba entre risas.

Y es que el artista andaluz lleva casi seis décadas sobre los escenarios. Un testigo vivo de la historia de España del último medio siglo a través de la música. Muchos, especialmente sus críticos, le recuerdan por sus actuaciones en El Pardo con la asistencia de Franco y Carmen Polo.

Una realidad que Raphael no niega, al “tratarse de uno de los acontecimientos de la época”, pero matiza que aquello no eran conciertos: “No era un concierto, ¡por Dios!, solo una canción. Canté ‘La larga marcha’, lo recuerdo, y además no estaba yo solo, sino todos los artistas conocidos de España. Concha Velasco, Lola Flores, Antonio Gades, Lina Morgan, Sara Montiel, Carmen Sevilla… ¡todos los que cantaban en aquella época!”

No piensa en retirarse

A sus 76 años, Raphael está en plena forma. En los últimos días ha llenado el auditorio Fibes de Sevilla y tiene todas las entradas vendidas, desde hace meses, para los conciertos de presentación de 'Sinphónico' y 'Resinphónico' en Las Palmas (13 de diciembre), Santa Cruz de Tenerife (14) y dos noches en el Wizink Center de Madrid (19 y 20).

Viene de presentarlo por todo lo alto en Londres, París, Moscú y, por último, Nueva York. Le queda cuerda para rato: “No entiendo las giras de despedida. Despedirse sí… a ver… me explico. No cabe duda de que algún día me levantaré y diré: ¡Hasta aquí!. Pero se lo diré a mi oficina ¡y punto! No lo anunciaré públicamente, simplemente desapareceré y solo me verán yendo al cine. Me convertiré en una persona normal”, apunta el intérprete.