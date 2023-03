Ramón Tamames pide adelantar las elecciones generales: “No podemos perder más tiempo"

El profesor y economista, Ramón Tamames, candidato de Vox a la presidencia del Gobierno en la moción de censura contra Pedro Sánchez, ha afirmado que se siente "a gusto" con una iniciativa en la que "coincide en lo esencial y fundamental" con la ideología de Vox, sobre todo en su apego a la bandera española.



En rueda de prensa conjunta con el líder de Vox, Santiago Abascal, en el Congreso, unos días antes del debate de la moción de censura en el pleno de la Cámara Baja, Tamames ha dicho que coincide con Vox en la defensa a la Constitución, a la monarquía parlamentaria y a la bandera.



"La monarquía parlamentaria, tiene mucha importancia...porque sin un Rey sería mucho más difícil...y une a muchos pueblos", ha dicho Tamames tras incidir en que respeta la bandera española desde su etapa como diputado comunista ya que "no es la bandera de Franco" sino que siempre la ha visto como "la bandera de Carlos III, que representa a España en su historia universal".



"Hay algunos que quieren romper España y marcharse y nosotros coincidimos (con Vox) en esto. Estamos encantados de estar en España y que sea una verdadera madre para todos", ha reiterado.



Abascal, por su parte ha resaltado la valentía de Tamames ante este "reto patriótico" y ha incidido en la necesidad de adelantar elecciones generales antes de diciembre para cambiar su rumbo.



Pese a que la moción de censura no tiene visos de prosperar la próxima semana y el PP ha anunciado que se abstendrá, Abascal no renuncia a que los populares puedan cambiar el sentido del voto.





Elecciones generales anticipadas





Ramón Tamames ha pedido una declaración conjunta de los partidos "nacionales" constitucionalistas para cerrar filas ante la Carta Magna.



El profesor y economista ha abogado porque todos los partidos nacionales que reconocen la Constitución plenamente hagan una declaración conjunta de apoyo a la Carta Magna y ha incidido en la necesidad de que se adelanten las elecciones generales porque "no podemos perder más tiempo".



"El tiempo pasa y es oro", ha dicho tras considerar que el Gobierno está permitiendo situaciones de "insolidaridad económica" entre comunidades autónomas, como una posible concesión al gobierno del País Vasco para que se quede con la gestión de la caja de la Seguridad Social.



"¿Cómo se puede permitir que una comunidad se vaya a llevar el patrimonio de todos los empresarios y trabajadores de España?", ha dicho.



El candidato de Vox a la presidencia del Gobierno ha parafraseado el calificativo que el exsecretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, cuando avisó sobre un gobierno "Frankenstein" tras las elecciones de 2016 y ha dicho que hoy muchos socialistas están "pesarosos".



"Que la gente sepa lo que vota" y que "no vota un Gobierno Frankenstein...pactando con antiguos derivados del terrorismo y con separatistas", ha recalcado ya que "esto no es socialismo".



Tamames, que ha restado importancia a su edad de 89 años, y ha dicho que se siente joven, también ha criticado que el Gobierno de Sánchez sea "uno de los peores de los últimos 80 años".



Además, ha aclarado que, tras conocerse el discurso que hará el próximo martes en el pleno del Congreso de los Diputados, presentará una actualización del mismo, ya que el publicado no es el definitivo.



Y en cuanto a una moción de censura que parece abocada al fracaso, el profesor ha considerado que si el voto fuera secreto quizá habría más de 52 diputados que votara afirmativamente.