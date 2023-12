Queda desierta la convocatoria provincial de ayudas a ayuntamientos para la revisión de precios en contratos

La Diputación dice que "el alza de precios no ha sido igual en las obras pequeñas y ningún ayuntamiento está especialmente afectado"

La Diputación de Sevilla, gobernada por el socialista Javier Fernández, ha declarado desierta la convocatoria de ayudas directas por un valor global de 2,13 millones de euros que había abierto el pasado verano, para apoyar a los ayuntamientos a sufragar la financiación de la revisión excepcional de precios en contratos de obras aprobadas con cargo a dos de las líneas del plan Contigo, al no concurrir ningún consistorio.

En una resolución emitida el pasado 28 de noviembre y recogida por Europa Press, el área de Concertación de la Diputación rememora que en agosto aprobó una convocatoria de subvenciones para los ayuntamientos, en régimen de concesión directa, para la financiación de la revisión excepcional de precios en los contratos de obras de aquellos expedientes promovidos con cargo a los fondos asignados a los mismos de las líneas de Empleo y Apoyo Empresarial del plan provincial Contigo, promovido por la entidad con cargo a sus remanentes de tesorería.

Esta convocatoria de ayudas, dotada con 2,13 millones de euros, tenía "la finalidad de atenuar parte de la presión que actualmente recae sobre las arcas municipales, las cuales han venido soportando y aún soportan el gasto extraordinario derivado de las revisiones excepcionales de precios", por el incremento de los costes de las materias primas y la inflación.

Además, la idea era "garantizar los pagos extraordinarios a los contratistas debidos por este concepto, en base al incremento extraordinario del coste de las materias primas y en última instancia, desincentivar" las resoluciones o rescisiones de contrato que se pudieran seguir produciendo en la provincia.

Pero como "no se ha presentado ninguna solicitud para la concesión de subvenciones", el área de Concertación de la Diputación ha resuelto declarar "desierta" la convocatoria de ayudas, liberando la disponibilidad de los fondos asignados a la misma, para su utilización para otros fines.

Según el Gobierno provincial socialista, "las subidas de precios de los materiales no han sido iguales en las obras pequeñas", con lo que "no ha habido ningún ayuntamiento especialmente afectado y por eso no han concurrido a la convocatoria".