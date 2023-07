"Que te vote Txapote" abre una nueva polémica entre Consuelo Ordóñez y políticos del PP

Consuelo Ordóñez, hermana del político del PP asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, ha reprochado al senador popular por Almería, Rafael Hernando, que haya asegurado que si el concejal vasco estuviera vivo le diría al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "Que te vote Txapote".

En su cuenta de Twitter, Hernando, que comenta que conoció personalmente a Gregorio Ordoñez y fue amigo suyo "durante mucho tiempo" hasta que lo asesinaron, ha asegurado este domingo que respeta la opinión de la hermana, aunque la acusa de "monopolizar lo que sienten todas las víctimas de ETA".

La misma red social ha utilizado Consuelo Ordóñez para poner en duda la amistad entre Hernando y el concejal asesinado -"para ser tan amigo en estos 28 años no te he conocido"-, antes de lamentar que "es obvio" que el senador popular no aprendió nada del político vasco.

"No hay peor inmundicia que la de aquellos que os atrevéis a decir lo que pensaría Goyo si estuviera vivo. Ni su propia familia lo hemos hecho jamás", ha escrito la hermana de Gregorio Ordóñez, en la actualidad presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite).

Tras la reprimenda de Consuelo Ordoñez, Hernando ha borrado el tuit durante unas horas, para volverlo a escribir y precisar que el comentario se basa en su opinión personal: "creo que si Goyo viviera y conociéndole diría a Sánchez 'Que te vote Txapote'".

Este hecho ha enfadado aún más a Consuelo Ordóñez, quien ha vuelto a censurar a Hernando por "su manifestación de maldad, con conocimiento de causa". "Se ha debido de arrepentir de borrar su tuit y lo acaba de volver a poner hace 20 minutos. 'El amigo'", ha comentado.

Es la segunda vez que Consuelo Ordóñez reprocha a políticos populares la utilización del citado lema, ya que el pasado febrero afeó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por haber usado la frase para aludir al PSOE en el pleno de la Asamblea regional.

Además, la hermana del político popular asesinado por ETA en 1995 ha denunciado este domingo las palabras de la expresidenta del PP vasco, María San Gil, también el pasado febrero, en un programa de televisión, en el que reveló que la parecía "un eslogan perfecto por ser muy gráfico, directo y contundente", a pesar de reconocer que podía ser una frivolidad.

"A lo que has llegado María. No me sorprende, llevas muchos años alejada de mí porque sabes que nunca me habéis podido utilizar para vuestros intereses partidistas", ha escrito Consuelo Ordóñez a San Gil, antes de asegurar que sus palabras la retratan, y advertirla de que seguirá "sirviendo" a su hermano Gregorio porque "¡sé que me necesita, más que nunca!".