¿En qué situación judicial queda Clara Ponsatí ahora que ha sido detenida en España?

La exconsejera catalana y eurodiputada Clara Ponsatí, quien este martes regresó a España tras cinco años y medio huida de la justicia, ha sido detenida en las calles de Barcelona a raíz de la orden de arresto que el Tribunal Supremo dictó contra ella por un delito de desobediencia al facilitar el referéndum del 1-O. Tras llegar a Barcelona y no acudir a comparecer ante el juez instructor Pablo Llarena, varios agentes de los Mossos han detenido a Ponsatí. La exconsejera del Govern de Carles Puigdemont que huyó tras la declaración unilateral de independencia de 2017 para evitar ser procesada por el 1-O, ha cruzado la frontera francoespañola para regresar a Cataluña, sin entregarse a las autoridades pese a su orden de detención.

"Soy eurodiputada y tengo inmunidad en toda la Unión Europea, solo en España no se me reconoce", ha asegurado Ponsatí, que ha regresado a Cataluña no para hacer "ningún pacto con el Estado", sino para "denunciar la vulneración sistemática" de los derechos de los catalanes y para "plantar cara", lo que se interpreta como una declaración de que no tiene previsto comparecer ante el Supremo.

La intención del juez Llarena es actuar igual que en los casos de la exconsellera Meritxell Serret y la exdirigente de la CUP Anna Gabriel, quienes también estuvieron huidas de la Justicia y que como Ponsatí están acusadas de un delito de desobediencia que no conlleva pena de prisión, solo de inhabilitación.

Tras su llegada a España, ambas comparecieron ante el alto tribunal y quedaron en libertad para después ser citadas una segunda vez para declarar por el delito de desobediencia y, según las fuentes, así se hará si Ponsatí decide ir al Tribunal Supremo.

¿Qué ocurriría en el caso de que Ponsatí decidiera no comparecer?

Ahora que Ponsatí ha sido detenida y conducida al juzgado de guardia de Barcelona, recibirá la comunicación de la causa por la que está siendo procesada, así como la citación para comparecer ante el alto tribunal. En este escenario, Ponsatí sería conducida al juzgado de guardia de Barcelona que actuaría en representación del Tribunal Supremo comunicándole la causa por la que está procesada, así como la citación para comparecer ante el alto tribunal. En este caso, quedará en libertad a la espera de una fecha para declarar ante el juez Llarena.

Si ante esa segunda citación, tampoco decide personarse ante Llarena, el Supremo deja claro que sería nuevamente detenida para ser conducida ante el instructor del procés, tal y como sucede con cualquier persona que tiene una citación judicial y no quiere ir.

Al respecto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya ha anticipado que si Ponsatí no comparece "se adoptarán las medidas que sean oportunas y conforme al criterio y a la orden que establezca la autoridad judicial en todo momento", es decir, que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado procederán a su arresto y puesta a disposición judicial.