“Se nos cruzan los problemas, vivimos en el lío”, comenta a COPE un vocal del Consejo. Y otro, de sensibilidad contraria, nos dice que el “lío es descomunal”. Lo más importante en estos momentos, señala, es saber qué va a pasar una vez que Carlos Lemes dimita. Porque, dentro y fuera del Consejo, tienen claro que a Lesmes no le queda otra salida que marcharse, y cuanto antes, nos dicen varias fuentes jurídicas. “No puede prolongar la situación, deterioraría su imagen. Y ese “rum-rum” de inminente dimisión es el que circula, especialmente, en el edificio del órgano de gobierno de los jueces. Aunque tras la visita del Consejero de Justicia de la Unión Europea, Didiers Reynders, Lesmes dijese a los periodistas que tenía confianza en qué situación se renovase lo dijo por “pose institucional”, nos cuentan desde el Consejo. Respondió lo que se esperaba. Nada más.

Los vocales tienen que debatir sobre los candidatos al Tribunal Constitucional, pero no hay mucho entusiasmo, por no decir ningún interés. Priorizan lo que va a pasar después de Lesmes, qué va a pasar en el CGPJ. Todos están molestos con la forma. No les gusta haberse enterado por la prensa de un informe del Gabinete Técnico elaborado por un letrado. “La mayoría de los vocales somos jueces y sabemos interpretar la ley orgánica”, nos dicen, unos y otros. Hay cierto enfado, bastante, por imponer un sucesor sin consultar al pleno. Al intentar resolver un problema Lesmes ha creado otro. Señalan que “la situación es insostenible”.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en el artículo 588.2, dice que el presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ puede cesar de sus funciones por renuncia. Y el 590 señala que “el vicepresidente ejercerá, en funciones, el cargo de presidente del Supremo y del CGPJ en los casos legalmente previstos de cese anticipado del presidente y hasta nombramiento del nuevo presidente”.

En el mundo de la Justicia no ven la renovación del CGPJ ni de lejos.

“A este paso el Consejo llegará hasta las elecciones generales” nos dicen las fuentes jurídicas consultadas. No va a haber acuerdo porque no hay voluntad ni el en Gobierno ni en el PP, no les interesa, señalan. Al Gobierno sólo le interesa el nombramiento de los magistrados del TC y si el Consejo accede estaría muerto”, nos dicen varios exvocales. “Pasaría a ser irrelevante”. Y la dimisión de Lesmes dinamitaría los nombramientos del Constitucional.

El problema del Consejo no es su composición, nos dicen las distintas fuentes consultadas. Y añaden que “España es el único país serio de Europa en la lucha política de la Justicia, en otros países de la UE esto no se cuestiona”. Con rotundidad señalan que el deterioro del Tribunal Supremo, la imagen del Poder Judicial, la imagen politizada, es culpa del Parlamento. Les parece tan impresentable que el Gobierno haya dejado al Consejo sin competencias para los nombramientos como que ahora se las devuelva sólo para nombrar a dos magistrados del Tribunal Constitucional.

Dos reformas exprés de Pedro Sánchez por puros intereses políticos.