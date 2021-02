¿Qué es el pacto del Tinell?

Los cuatro principales partidos independentistas (ERC, JxCat, PDeCat y CUP) se comprometían este miércoles por escrito a no pactar con el PSC el próximo Govern tras los comicios previstos para este 14-F. Un pacto "anti-Illa" que algunos han querido comparar con el famoso pacto del Tinell. Pero, ¿qué es y en qué contexto se produjo?

El 16 de noviembre de 2003 los resultados de las elecciones catalanas no permitían a ningún partido gobernar en solitario. Entonces CiU obtuvo 46 escaños, el PSC 42, 23 ERC y 9 ICV-EUiA, mientras que el Partido Popular de Cataluña, con Josep Piqué al frente, había tenido un ligera subida, pero se quedaba en 15 escaños.

Después de muchas negociaciones, finalmente el 14 de diciembre de 2003, Joan Saura (ICV-EUiA), Pasqual Maragall (PSC) y Josep-Lluís Carod-Rovira (ERC) rubricaban en el Salón del Tinell, en Barcelona, un acuerdo para un Gobierno tripartito catalanista y de izquierdas que pondría a Pasqual Maragall a la cabeza de la Generalitat.

Fue además el primer tripartito catalán que, a su vez, establecía un 'cordón sanitario' contra el PP no solo para el gobierno en Cataluña, también dejaba claro que era extrapolable al resto de España. "Los partidos firmantes del presente acuerdo se comprometen a no establecer ningún acuerdo de gobernabilidad (acuerdo de investidura y acuerdo parlamentario estable) con el PP en el Govern de la Generalitat. Igualmente estas fuerzas se comprometen a impedir la presencia del PP en el gobierno del Estado, y renuncian a establecer pactos de gobierno y pactos parlamentarios estables en las cámaras estatales", señalaba.

"NO ESTOY ORGULLOSO"

Un acuerdo que se ha desempolvado para esta campaña del 14F. Es el caso del candidato del PSC a la Generalidad Salvador Illa quien en 'Herrera en COPE' renegaba este jueves y decía "no sentirse orgulloso" de él.

CAMBIO DE FICHAS

Curiosamente, se han vuelto las tornas y desde aquel pacto, ahora ERC, junto con los principales partidos independentistas, JxCat, PDeCat y CUP han firmado esta vez no pactar con el PSC tras las elecciones a la Generalitat del 14 de febrero.

No obstante algunos como la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas en'Herrera en COPE' dudan de este manifiesto 'anti-PSC'. "¿A que no hace falta que los independentistas hagan un documento diciendo que no van a pactar con Cs? ¿por qué hacen este documento con el PSC? porque nadie se imagina que vayamos a pactar con independentistas y porque todos pactan y han pactado con el PSC. Hay decenas de ayuntamientos donde ahora mismo el PSC gobierna con ERC, la CUP, o el partido de Puigdemont". En su opinión, insistía “en campaña algunos mienten y tienen que sobreactuar".

Recordaba además que Salvador Illa, "haya dicho públicamente que quiere repetir en Cataluña el acuerdo de Madrid, con ERC y Podemos", a a pesar de que el candidato socialista ha dicho que no pactará con los repúblicanos catalanes.