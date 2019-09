Puigdemont rechaza elecciones y sigue esperando a que la Generalitat le haga presidente

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha rechazado este miércoles una convocatoria electoral en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y ha afirmado que sigue "a disposición del Parlament" si la cámara considera que debe investirle presidente.

Lo ha dicho en una rueda de prensa acompañado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de los presidente de JxCat en el Congreso y el Parlament, Laura Borràs y Albert Batet respectivamente, tras una reunión en Bruselas (Bélgica) con diputados, senadores y consellers de su partido.

Puigdemont ha iniciado su intervención abordando un eventual adelanto electoral como posible respuesta a la sentencia, tal y como han planteado algunos dirigentes de ERC, y ha zanjado que "el fortalecimiento de las instituciones no es compatible con las prisas electorales".

"Una de las conclusiones de todos los diputados del grupo es que las instituciones se tienen que reforzar y las elecciones debilitarían las instituciones. En un ciclo que va a venir presidido por una condena al Govern y al Parlament de Cataluña, tanto Govern como Parlament deben responder fuertes y ahora tenemos una mayoría clara", ha zanjado.

Preguntado por si descarta ser investido presidente de la Generalitat, ha subrayado: "Desde el 22 de diciembre estoy a disposición del Parlament de Cataluña. Muy especialmente desde el 30 de enero del 2018, estoy a disposición del Parlament de Cataluña. Incluso después de mi suspensión en julio del año pasado, continúo estando a disposición del Parlament de Cataluña".

Con todo, Puigdemont está a la espera de que se resuelvan sus alegaciones judiciales por no poder ejercer como eurodiputado: salió escogido en las elecciones, pero no acudió a la Junta Electoral Central a recoger su acta por tener una orden de detención y no ha podido ejercer en la Eurocámara.

"En el momento que sea eurodiputado, como es incompatible, tendré que tomar una decisión, ahora estoy con mi defensa para poder representar a un millón de catalanes que no tienen nadie que les represente", ha comentado.

Mientras tanto en las redes sociales Puigdemont continúa activo criticando a la justicia española. "Una vergüenza vestida de magnanimidad. Describe perfectamente la justicia española", así respondía el expresidente catalán en Twitter a la decisión del Tribunal Supremo de autorizar al presidente de la asociación cultural Òmnium, Jordi Cuixart, de asistir al nacimiento de su segundo hijo y poder estar con él seis horas.

Una vergonya vestida de magnanimitat. Descriu perfectament la justícia espanyola. https://t.co/quImRJahAL — Carles Puigdemont (@KRLS) September 4, 2019

También en respuesta a los periodistas sobre si desde el Parlament volverán a intentar investir a Puigdemont, Torra ha recordado que asumió la Presidencia con dos objetivos claros: "Uno es la restitución del presidente Puigdemont y el otro hacer todos los esfuerzos para llegar a la constitución catalana", aunque ha insistido en que ahora la prioridad de Puigdemont es que se le reconozca como eurodiputado.

"Estamos concentrados en esto, pero es evidente que el objetivo de investir a Puigdemont continúa ahí", ha añadido el presidente, que también ha criticado que los que votaron a Puigdemont en las elecciones europeas no tengan representante en la Eurocámara.

Torra se ha mantenido desafiante y ha destacado que "no teme su inhabilitación". El presidente del Parlamento catalán también ha confesado que lo que realmente teme es que "un presidente de la Generalitat no estuviera al frente de la defensa de los derechos humanos, civiles y políticos del país. Además, Torra llama a la población a "recuperar la iniciativa" a una semana de la Diada. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter.