Puigdemont pone precio a la investidura de Pedro Sánchez: el PSOE espera "contenido" sus exigencias

El PSOE se sitúa a la espera de las condiciones de Puigdemont para facilitar una investidura de Pedro Sánchez. Los contactos en marcha con Junts y ERC pivotan sobre la amnistía. Un salto que La Moncloa cree avalado por las urnas del 23-J. Mientras, Feijóo se reúne hoy con Abascal en el Congresopara mostrarle el mismo plan de gobierno que el secretario general del PSOE rechazó. Una ronda de negociaciones para lograr la investidura que en Génova reconocen a COPE "sigue siendo igual de difícil que la semana pasada" porque las posibilidades de acuerdo con PNV y Junts para que apoyen a Feijóo son remotas.





Los socialistas esperan "contenidos" la comparecencia de este martes de Carles Puigdemont para verbalizar sus exigencias. La amnistía ya se ha convertido en la clave de bóveda de una investidura de Pedro Sánchez. El círculo presidencial entona la adopción de nuevas medidas extraordinarias, ese borrado penal, justificadas con la necesidad de enterrar definitivamente el procés. Incluso enarbolan el aval de las urnas del 23-J.

Consciente de su poder, el prófugo de Waterloo puede endurecer los términos de la negociación. La moneda ha sido lanzada al aire y está por ver como cae. Y ese temor circula entre cuadros socialistas. De ahí también que La Moncloa diluyera la visita de Yolanda Díaz a Puigdemont en su afán de protagonismo. "La vicepresidenta se pirra por una foto", soltaron desde las alturas de un PSOE cuyo reto es atender por igual a los socios de cara al nuevo mandato de Sánchez.

Así será la reunión Feijóo - Abascal

Tanto Abascal hoy como Clavijo mañana se lo pondrán fácil porque son dos de los líderes que ya le han dicho que sí, igual que el de UPN. Pero eso no significa que la investidura esté más cerca que cuando se citó con Sánchez. Entonces tuvo que escuchar eso del "no es no" y los nacionalistas e independentistas anuncian, ya que también harán lo mismo si Feijóo no traga con sus exigencias de amnistía, referéndum o reordenación territorial. Y es que en la dirección del PP insisten en que se trata de llegar a La Moncloa, pero no a cualquier precio.

Audio





"Eso lo hará el PSOE formando un gobierno Frankenstein II", como denominan ya en Génova al Ejecutivo que negocia Sánchez con "la inestimable ayuda", nos dicen, "de Yolanda Díaz y Puigdemont". "Nosotros sólo hemos abierto la puerta dialogar sin chantajes con Junts dentro de la normalidad parlamentaria y nos han llovido las críticas, si hubiéramos ido a Bruselas para negociar con un fugado de la justicia, abríamos abierto la caja de Pandora", lamentan fuentes próximas a Feijóo.