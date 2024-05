Puigdemont lamenta que Illa haga "política" con el posible nombramiento de Trapero

El candidato de Junts+ a las elecciones al Parlament, Carles Puigdemont, ha lamentado este miércoles que el cabeza de lista del PSC, Salvador Illa, haga "política" con el posible nombramiento del excomisario jefe de la policía catalana Josep Lluís Trapero como director general de los Mossos si es presidente de la Generalitat.

"Ocurrencias en campaña electoral hay de muchos tipos, pero me había parecido leer en algún sitio, no sé si en el ámbito parlamentario, que no se hiciera política con la policía y los Mossos d'Esquadra. Que 3 o 4 días antes de las elecciones se haga política con el que es el nombramiento de un profesional, me parece, no sé, un poco contradictorio", ha sostenido en rueda de prensa en Argelès-sur-Mer (Francia).

Y es que, para Puigdemont, hay que preservar la policía y los profesionales de la administración pública del "combate partidista".

También ha recomendado esperar el resultado de las urnas antes de anunciar posibles nombramientos, algo que ha dejado claro que él no hará antes de este domingo.

Además de Trapero, Illa también se comprometió a nombrar como consellera de Interior a la actual alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) y portavoz del PSC, Núria Parlon, si preside el Govern.