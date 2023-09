Puigdemont y Junqueras, a la carrera en las negociaciones con Sánchez para alzar el independentismo

Pedro Sánchez sigue dando por fallida la investidura de Alberto Núñez Feijóo y está convencido en que es posible seguir negociando para mantenerse en el poder.

Son días decisivos en los que cualquier movimiento puede ser clave para permanecer con vida en el tablero político, a expensas de que se rebase el marco constitucionalista y se dé alas al independentismo

España no está para las excentricidades del señor Feijóo. Quiere someter al país a un tiempo estéril de parálisis e inacción por intereses partidistas. Nosotros sí tenemos un proyecto para España, basado en el progreso y la convivencia, con el respaldo de la mayoría social. pic.twitter.com/RGy3gJsSUZ

La necesidad de meter en la misma ecuación a competidores como PNV y Bildu, de un lado; y a Esquerra y Junts, por otro; mantiene a los socialistas encerrados en el máximo hermetismo, cuenta Ricardo Rodríguez, jefe de Política de COPE.

El parapeto de la discreción, sazonado con el mantra de la convivencia, busca avanzar durante las próximas semanas en unas negociaciones de infartos sacudidas por la carrera entre Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, deseosos de colgarse medallas ante el tendido independentista.

Esa amenaza está presente, aunque Pedro Sánchez se refugia en el optimismo para una hipotética investidura que en contra de sus intereses promete llevarse al límite

El entorno presidencial quita ahora mismo hierro a las escenificaciones de exigencias de máximos del separatismo, como son la autodeterminación y una amnistía cuyo encaje legal prosperaría

Eso sí desde La Moncloa admiten que quedan muchas etapas y ajustes por transitar

Y, mientras, la lider de Sumar, Yolanda Díaz, se encuentra en Bruselas para reunirse con Puigdemont en un encuentro del que el PSOE, según ha podido saber COPE, se desvincula al afirmar que se lleva a cabo en nombre de Sumar.

El encuentro entre Díaz y Puigdemont se lleva a cabo en plana sede del Parlamento Europeo, un día antes de que el líder de Junts anuncie sus condiciones-exigencias para apoyar la posible investidura de Sánchez.

Quinze dies després de l’acord per a la mesa del Congrés dels Diputats, la quantiat d’especulacions en forma d’informació que han anat apareixent porten, probablement, a algunes conclusions errònies que caldrà aclarir aviat. No hi ha cap negociació en marxa amb ningú, ni s’ha…