Puigdemont desaprueba los abucheos a Forcadell porque ella "dio la cara"

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmado este domingo que no le gustaron los abucheos a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, porque ella "tuvo la valentía de ir a un acto incómodo" para ERC y "dio la cara".

Forcadell recibió ayer silbidos y abucheos durante su intervención en el acto de conmemoración del quinto aniversario del 1-O, en el Arco de Triunfo de Barcelona, organizado por el Consejo de la República, espacio liderado desde Bélgica por Puigdemont.

"Los silbidos a la presidenta Carme Forcadell no me gustaron. No porque el hecho de estar en la cárcel (como nosotros en el exilio) nos tenga que ahorrar la crítica, sino porque ella tuvo la valentía de ir a un acto incómodo para su espacio político y dio la cara", ha afirmado Puigdemont en un hilo de mensajes en Twitter.

Y ha añadido: "Cuando alguien tiene la generosidad de asistir a un acto donde sabe que habrá gente descontenta, yo lo respeto y lo aplaudo. Sé que se está haciendo servir esto para desprestigiar al Consejo de la República. Sabe muy mal ver el intento de aprovechar la actitud de algunos para desacreditarnos".

Según Puigdemont, "hay una estrategia de hace años que pretende arrinconar, estigmatizar y, si hace falta, ridiculizar al independentismo de confrontación".

"Cuando los portavoces de determinado espacio político tildan de manera generalizada de 'tarado', 'hiperventilado', 'trumpista', 'xenófobo', 'corrupto', 'antipolítico' a quien defiende lo mismo y con el mismo lenguaje lo que defendíamos juntos hace cinco años, ¿cómo hay que interpretarlo?", se ha preguntado.

Para Puigdemont, hay que "neutralizar a los estrategas de la desunión. El fracaso de la estrategia de la desunión para avanzar en el proceso de independencia es notorio. El poco tiempo que fuimos juntos hicimos cosas colosales".