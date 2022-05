Puigdemont, del espionaje a Sánchez: "Cuando lo denunciábamos los catalanes no merecíamos tanta consideración"

El Gobierno convocaba de urgencia una rueda de prensa para este martes dos de mayo para denunciar que el teléfono del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el de la Ministra de Defensa, Margarita Robles, habían sido infectados con el software Pegasus.

Bolaños ha señalado que el Gobierno ha puesto en conocimiento de la justicia dos informes técnicos del Centro Criptológico Nacional en los que se detallan los hechos. Se trataría de dos intrusiones en el teléfono móvil del presidente del Gobierno en mayo de 2021 y una intervención en el móvil de la ministra de Defensa en junio de 2021. Ninguna posterior.

Las reacciones no se han hecho esperar. El ex presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont ha señalado en un tuit que "la violación de la intimidad de Pedro Sánchez y de la ministra Robles es un crimen gravísimo que amenaza a la democracia".

La Moncloa ha hagut d’esperar que hi hagués una infecció amb Pegasus als mòbils del president del Govern i de la ministra de defensa per considerar que és un assumpte d’extrema gravetat i per investigar-ho. Quan ho denunciàvem els catalans no mereixíem tanta consideració.