Puente califica la inmigración como una "oportunidad": "El mestizaje nos mejora como especie"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado la inmigración como una "oportunidad" para "sostener e incrementar la población y adquirir talento" y ha afirmado que el mestizaje hace que se "mejore como especie".

Así se ha pronunciado este lunes el titular de Transporte en declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, al ser preguntado por la victoria de la Selección Española de Fútbol en la Eurocopa, que ha calificado como "una gran alegría".

"Como país, la Selección simboliza lo que un país puede hacer si es capaz de aprovechar sus oportunidades. La inmigración no es un problema. Es un problema si se aborda desde la insolidaridad, si se aboca a un territorio a cargar simple y llanamente con la integración de inmigrantes para los que no tiene infraestructura, si no se les integra", ha sostenido Puente.

No obstante, ha defendido que si se entiende como "oportunidad y desafío, no como problema, la inmigración mejora al país y al continente", que ha apuntado que tiene "problemas claros" de tasa vegetativa.

"La inmigración es una oporunidad para sostener, incrementar la población y adquirir talento. Soy defensor claro del mestizaje, nos mejora como especie", ha sostenido.