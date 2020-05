¿Puede el Gobierno mantener el confinamiento sin el estado de alarma?

El Gobierno afronta este miércoles una votación decisiva en el Congreso en la que está en juego la prórroga del estado de alarma. Por primera vez desde que comenzó la crisis, peligra la luz verde a ese real-decreto, aunque es muy posible que pueda salir adelante, pero sin el apoyo del PP, que, probablemente se abstendrá.

El Ejecutivo se ha apresurado a asegurar que no hay plan B, que si no hay prórroga será el caos, pero ¿hay realmente alternativas?. La respuesta es que sí, aunque, no para todo. Para empezar, el Consejo de Ministros podría decretar otra prórroga del estado de alarma. La ley no dice nada en contra de esa posibilidad, aunque quizá el Gobierno tendría un problema porque se le acusaría de saltarse al parlamento. Pero éste sí sería un plan B del que podría echar mano Pedro Sánchez sin complicarse mucho la vida.

Lo que sí parece difícil, por no decir imposible, es seguir restringiendo los derechos de los ciudadanos, es decir, hacer que continúen confinados, o limitar su libertad de movimientos entre distintas Comunidades Autónomas. Fuentes consultadas por COPE sugieren que podría hacerse a través de la Ley de Seguridad Nacional o de la Ley de Protección Civil, pero, otros expertos aseguran que sería imposible utilizar estas vías, que, en todo caso, el Ejecutivo tendría que haber regulado el tema al principio de la crisis a través de una ley orgánica que se tramitara con carácter de urgencia en el Congreso, pero ya es demasiado tarde.

Lo que sí sería factible quizá, es mantener un mando único sanitario, que sirviera también para seguir comprando mascarillas y test, aplicando la Ley General de Protección Pública.

Uno de los asuntos más polémicos de los últimos días, ha sido la amenaza de Pedro Sánchez de que los ERTE decayeran también si no se aprobaba la prórroga del estado de alarma. La oposición ha acusado al presidente de utilizar a los parados como rehenes de su estrategia política, y es que, no es cierto que no se puedan desvincular esas ayudas de la prórroga. Es más debería hacerse, subrayan los expertos, porque no tendrían que estar supeditadas solo a una crisis sanitaria, sino a una causa objetiva, a una causa de fuerza mayor. Si no se hace así, a través, por ejemplo de un real-decreto, habrá miles de personas que, auguran, tarde o temprano serán despedidas, y el Ejecutivo se ahorrará la ayuda, pero tendrá que pagar el desempleo.

La conclusión general, pues, es que el estado de alarma debería continuar, pero las fuentes consultadas por COPE, admiten que el Ejecutivo está haciendo un uso abusivo de este instrumento, que le está sirviendo para colar cosas que nada tienen que ver con la crisis sanitaria. Y si Sánchez reclama diálogo, tiene que empezar, dicen, por practicarlo.