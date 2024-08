Pueblos Vivos denuncia que tres fuentes de Carboneras de Guadazaón superan límites de nitrato y no han sido señalizadas

Pueblos Vivos Cuenca ha denunciado que tres de las cuatro fuentes que hay en la localidad de Carboneras de Guadazaón han arrojado concentraciones superiores al límite fijado por la UE para que un agua se considere no potable, sin que éstas hayan sido señalizadas como tal.

en nota de prensa, esta asociación explica que las mediciones rutinarias han sido efectuadas por la Red Ciudadana de Vigilancia de Nitratos en diversas localidades conquenses, y que el pasado domingo 28 de julio se realizaron tomas de agua de cuatro fuentes del municipio de Carboneras de Guadazaón.

"Todas ellas arrojaron concentraciones superiores al límite fijado por la UE para que un agua se considere no potable, 50 mg/l. Se trata de las fuentes de La Malena (67), El Villar (59), Villar de Cañas (71) y la Aguanfría (56). Se da la circunstancia de que solo la fuente de El Villar esta señalizada como 'no potable', mientras que en las otras tres no hay ningún aviso que informe de sus altos niveles de nitratos, lo cual supone un riesgo para la salud pública", denuncian.

Según Pueblos Vivos Cuenca, comparando con las mediciones efectuadas en el pasado diciembre se observa un incremento medio del 37% en la concentración de nitratos de estas cuatro fuentes, ya que entonces los valores fueron: Fuente de la Malena (40 mg/l), Fuente del Villar (37 mg/l), Fuente de Villar de Cañas (62 mg/l) y fuente de la Aguanfría (45 mg/l).

En las analíticas de agua de boca del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) también se observa un incremento de los niveles de nitratos. En apenas cuatro meses, las analíticas oficiales han pasado de 28 a 35 mg/l. "Este incremento se produce a pesar de que en los últimos años el Ayuntamiento ha tomado medidas para rebajar el nivel de nitratos en agua de grifo, como emplear un nuevo abastecimiento de agua potable o cambiar las proporciones de los orígenes del agua", aseguran desde esta asociación.

A la vista de las altas concentraciones de nitratos en ciertas localidades, Pueblos Vivos Cuenca considera urgente una actualización de las zonas vulnerables que incluya términos municipales como el de Carboneras de Guadazaón.

Los límites para considerar una zona como vulnerable a nitratos son de 37,5 mg/l para aguas subterráneas, según el Real Decreto 47/2022, y en el caso concreto de Carboneras casi se duplican estas cifras, aseguran.

La declaración de un municipio como zona vulnerable a nitratos limita el exceso de fertilización orgánica e inorgánica.

"Carboneras de Guadazaón cuenta con 794 habitantes y 19.475 cabezas de cerdo según los datos proporcionados por el INE, lo que implica 25 cerdos por habitante. El alto censo porcino implica una gran producción de excrementos por parte de las macrogranjas de la localidad, estimados en 40.850 toneladas de purines, que son vertidos en los cultivos del término municipal", denuncian.

Por ello, desde Pueblos Vivos Cuenca han exigido al Ayuntamiento de Carboneras que realice mediciones recurrentes de la calidad del agua en las fuentes de acceso público y que avise a la población cuando no sean potables".

Desde dicha asociación han terminado lamentando que "la inacción de administraciones local y autonómica ponga el riesgo el futuro abastecimiento de agua de algunas poblaciones como es el caso de Carboneras de Guadazaón", al tiempo que recuerdan la reciente sentencia condenatoria de la UE a España por la falta de medidas contra la contaminación difusa por nitratos.