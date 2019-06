El PSOE reitera que no ha pactado con Bildu y ve injusto se diga lo contrario

PACTOR NAVARRA

El secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, ha insistido este lunes en que su partido no ha pactado con Bildu en Navarra, y prueba de ello es que hay un alcalde de Navarra Suma en Pamplona, y ha considerado injusto que se diga lo contrario por parte de los partidos de la derecha.,Ha añadido que es también "reprochable" que PP y Ciudadanos hagan de Navarra su mayor oposición a los socialistas "para no hablar de sus pactos con Vox, los que no quieren reconocer