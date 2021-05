PSOE, PP y Podemos rechazan la propuesta de Vox para acabar con la salida de los militares a los 45 años

PSOE, PP y Unidas Podemos se han opuesto este martes en el Pleno del Congreso a la reforma legislativa propuesta por Vox para terminar con la salida de militares de las Fuerzas Armadas al cumplir los 45 años y, además, blindar el gasto en Defensa en un mínimo del 2 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB).

El diputado de Vox Agustín Rosety ha sido el encargado de defender la iniciativa, ha denunciado que en el año 1996 se acometió la profesionalización de las Fuerzas Armadas de forma "atolondrada" sin prever sus consecuencias y tampoco se hizo en el año 2006 cuandos e aprobó la ley de tropa y marinería.

Por ello, ha presentado su propuesta para una reforma legal que establezca un régimen común para todas las escalas de las Fuerzas Armadas. Su iniciativa propone que el ingreso de los soldados y marineros sea con una duración de tres años, tras los que podrían acceder a un compromiso permanente igual al de los cuadros de mando, en caso de solicitarlo y haber obtenido un título de formación de Grado Medio.

Sin embargo, a portavoz del PSOE en Defensa, Zaida Cantera, ha calificado de "populista" la iniciativa de Vox, ha advertido de que conllevaría el "envejecimiento" de la tropa y un "Ejército mastodóntico" que conllevaría un "alto coste en personal".

Además, ha sostenido que es "rotundamente falso" que el Estado abandone a los militares al llegar a los 45 años y ha recordado que reciben una prestación compatible con un sueldo privado, además de los convencios para facilitar su paso a otros puestos de la administración pública.

También el diputado del PP Fernando Gutiérrez Díaz de Otazu ha rechazado la reforma de ley y ha recordado que, acabando con la salida a los 45 años, las Fuerzas Armadas tendrían que hacer frente a un problema de elevación de la media de edad de sus efectivos, poniendo en juego su operatividad.

También se ha opuesto a la iniciativa Unidas Podemos, aunque ha reconocido ser "consciente" del problema de los militares que cumplen 45 años y ha instado al PSOE a acometer antes de que finalice la legislatura un cambio en la ley para terminar con la "temporalidad" de los soldados de tropa.

Sin embargo, el diputado 'morado' Pedro Honrubia ha defendido que la propuesta de Vox "no es la solución" porque considera que no termina con el problema y no aporta "grandes cambios de fondo". Además, ha mostrado su preocupación por el hecho de que se utilice la situación de los militares como "excusa" para aumentar el gasto en Defensa y destinarlo a armamento.

Y también ha rechazado que Vox "meta sus manos" en las Fuerzas Armadas, recordando que el propio Agustín Rosety, general retirado, firmó un manifiesto en defensa de la figura militar del dictador Francisco Franco.

Por parte de ERC, el diputado Gerard Álvarez ha calificado el gasto en defensa como "uno de los despilfarros más grandes de dinero público" y ha denunciado que las Fuerzas Armadas no pueden considerarse "democráticas".

Sí ha apoyado la iniciativa de Vox el diputado de Foro, Isidro Martínez Oblanca, quien ha subrayado la necesidad de igualar en oportunidades a todos los militares y acabar con la "prioridad" de la escala de tropa y marinería.

También, por Ciudadanos, el diputado Miguel Gutiérrez ha lamentado que haya militares que se vean obligados a la "precariedad y mileurismo". "Rechazamos la muerte en vida que significa su expulsión de la milicia simplemente por hacerse mayores", ha reivindicado.