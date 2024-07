El PSOE a favor de la creación de ayudas a mayores de 85 pero "no con los criterios excluyentes del PP"

El concejal del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Logroño, Iván Reinares, ha lamentado hoy que el equipo de gobierno del PP haya desoído las cuatro alegaciones presentadas por su grupo con el fin de "mejorar y universalizar" las líneas de ayudas para mayores de 85 años, cuya aprobación final será "previsiblemente" en el pleno de mañana jueves.

Reinares ha querido dejar claro su grupo municipal "no está en contra de la creación de ayudas para mayores de 85, pero no podemos estar de acuerdo con las que ha presentado el equipo de gobierno del PP" motivo que les llevó a presentar cuatro alegaciones en el periodo de exposición pública.

Para el concejal socialista esta nueva línea de ayudas, es "una medida populista" que el equipo de gobierno del PP va a llevar a cabo "sin base ni estudio de necesidad sobre su objeto". Además ha criticado que "el presupuesto municipal no contempla un aumento de las partidas destinas a ayudas" por lo que "para poder seguir adelante con esta obcecación, no compartida por los diferentes sectores que participan en la intervención social", el Ayuntamiento "va a reducir las ayudas de emergencia social, las de promoción de la autonomía personal para personas con discapacidad y las destinadas al pago de terapias psicológicas de personas y familias usuarias de los Servicios Sociales". En definitiva, "se reducen ayudas para quien lo necesita para crear otras nuevas para unas pocas personas que no tienen que certificar que lo necesitan" ha lamentado el edil del PSOE.

Las cuatro alegaciones presentadas por los socialistas tratan de "mejorar y adecuar las ayudas para que cumplan con la competencia municipal en servicios sociales, pudiendo hacerlas complementarias con la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, encajándolas en la Normativa Reguladora del Servicio de Ayuda a Domicilio de Logroño, adecuando la norma y aumentando presupuesto".

Reinares considera que estas ayudas "no son adecuadas para que realmente puedan ayudar a quien lo necesite, porque para acceder a la ayuda no es necesario que ningún profesional certifique la necesita de esa ayuda". Además, para el PSOE "son excluyentes, no universales, ya que excluyen a aquellas personas que por su situación económica no puedan permitirse contratar a una persona (la ayuda es de un máximo de 200 euros al mes cuando la contratación esta alrededor de 2000 euros)".

Igualmente, "excluyen a quienes reciban servicios y/o prestaciones adscritas al sistema riojano de dependencia, que son personas con unas necesidades reconocidas y que en ocasiones pueden tener necesidad de cuidados por encima de lo correspondiente en la ley de dependencia" ha explicado. Por ello, Iván Reinares ha lamentado que estas alegaciones "fueron desestimadas por el equipo de gobierno y mañana se desestimaran por el pleno".

En definitiva, "la imposición, falta de dialogo y nada de consenso del PP va a provocar unas ayudas para unos pocos, que nadie saber si lo necesita o no y que excluye a quienes sí las necesitan por razones económicas o por recibir algún apoyo por la ley de dependencia", es decir "políticas para elites, para unos pocos de quien iba a gobernar para todos" ha concluido Iván Reinares.