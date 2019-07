PSOE y ERC volverán a reunirse este martes en el Congreso a una semana de la investidura

Las negociaciones entre el PSOE y Podemos para conformar una mayoría estable mediante un gobierno de cooperación continúan estancadas. Más bien en punto muerto. Tanto es así que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ha dado por rotas las negociaciones después de que la formación morada haya abierto un periodo de consultas a las bases para que decidan si optan por un gobierno de coalición o un Ejecutivo liderado por los socialistas. En este sentido, Sánchez ha acusado al líder de Podemos, Pablo Iglesias, de romper la negociación para la investidura de forma “unilateral” con esta consulta "trucada" que, a su juicio, que solo pretende justificar su voto negativo, que coincidirá con el de "la extrema derecha".

En este contexto se producirá una nueva reunión entre el PSOE y el ERC este martes a las cinco de la tarde en el Congreso de los Diputados. Según fuentes socialistas, el encuentro será entre la Vicesecretaria General, Adriana Lastra y el portavoz de Esquerra en la Cámara Baja, Gabriel Rufián.

Se trata de la segunda reunión que ambos dirigentes mantienen desde que se celebraran las elecciones generales el 28 de abril. La anterior se produjo el pasado 13 de junio. ERC ha reiterado en varias ocasiones en estos casi tres meses que no bloquearán la investidura de Pedro Sánchez, aunque ello tampoco implique darles un “cheque en blanco.” No obstante, en las últimas horas ERC han tachado de "irresponsable" al presidente en funciones por el modo en cómo está llevando las negociaciones y, aunque no ha tomado aún una decisión sobre qué hará en la investidura, le ha avisado de que de que "se está quedando solo".

En rueda de prensa, la portavoz de ERC, Marta Vilalta, ha afirmado que Sánchez "no está a la altura de lo que se le pide a un líder político", y ha concluido que negocia con la calculadora electoral en la mano, no con voluntad de llegar a pactos.

En cualquier caso ha habido más guiños que desencuentros estos meses, ya que habría que recordar que el pasado 21 de mayo, durante la jornada de constitución de las Cortes Generales, el presidente en funciones y el líder de ERC, Oriol Junqueras (actualmente en prisión preventiva por estar procesado por su implicación en el proceso independentista en Cataluña) se acercó al escaño de Sánchez, donde intercambiaron algunas palabras. El presidente le preguntó a Junqueras “¿Cómo estás?”, a lo que el líder separatista le respondió: “Tenemos que hablar."

Mañana habrá que estar pendientes de este nuevo encuentro entre ambas formaciones a tan solo una semana de que se celebre el pleno de investidura de Pedro Sánchez.