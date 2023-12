El PSOE eleva 33 enmiendas al presupuesto por casi 90 millones de euros para "mejorar la Málaga de los barrios"

El grupo municipal socialista ha elevado al área de Economía y Hacienda 33 enmiendas al presupuesto municipal de 2024 por un montante de 89.244.184 euros "para mejorar unas cuentas que no representan la solución a los problemas de los malagueños".

Así lo ha manifestado la concejala socialista María del Carmen Sánchez, que ha expresado que el objetivo del PSOE ha sido "incrementar el gasto en políticas sociales, empezando por el principal problema que afecta a la ciudad de Málaga, la falta de vivienda a precio asequible", responsable de que "más de 6.000 malagueños han hecho ya la maleta porque no encuentran alquileres asequibles ni un piso en venta acorde a las posibilidades de un salario medio".

Sánchez ha reprochado al Ejecutivo local que "no han sido capaces de levantar el teléfono para recibir aportaciones al presupuesto", unas cuentas que "por no negociar con los grupos de la oposición son completamente irreales, no abordan los problemas y necesidades que tiene nuestra ciudad".

Asimismo, ha recordado que "en los registros del Instituto Municipal de la Vivienda hay más de 26.000 demandantes de VPO mientras que la apuesta del Ayuntamiento en esta materia es insuficiente con sólo 40 millones de euros".

Por eso, el PSOE enmienda "con 20 millones de euros más esta partida para la construcción de vivienda protegida". "En este momento más de 45% de las viviendas que se compran en Málaga se hace sin pedir hipoteca", ha explicado Sánchez y ha relacionado los compradores con "fondos de inversión, cuya actividad es responsable parcialmente del aumento de los precios del alquiler, de que en los barrios sea imposible encontrar un piso de tres habitaciones y más de 90 metros cuadrados por menos de 900 euros".

"Mientras los grandes tenedores hacen el agosto con los nuevos inquilinos que llegan a Málaga, principalmente jubilados extranjeros con alto poder adquisitivo, de nuestra ciudad se marchan malagueños jóvenes, familias con hijos pequeños, que deben buscar vivienda acorde al salario medio en la ciudad, que es de 1.246 euros brutos mensuales", ha advertido

En este punto, ha incidido en que "el precio medio de la vivienda de nueva construcción ya llega a los 350.000 euros y consideramos que ante estos precios, el equipo de gobierno aún puede hacer mucho más por la construcción de vivienda protegida".

IMPUESTO DE LA PLUSVALÍA

Otra enmienda, según ha explicado, se dirige "a la eliminación del impuesto de la plusvalía por herencia mortis causa, que se cobra anualmente unos 19 millones de euros".

El grupo socialista defiende que "se debe suprimir porque es un copago por la vivienda familiar, un impuesto a la muerte que obliga a los hijos a endeudarse nuevamente para no perder la casa familiar después de perder lamentablemente a sus padres".

También se han elevado enmiendas para mejorar "las políticas sociales dirigidas a las familias más vulnerables". "En Málaga, el 31,7 por ciento de las familias se encuentra en situación de especial vulnerabilidad. Eso quiere decir que dos de cada tres niños están en el límite de la pobreza y es en esa población donde tenemos que poner toda la carne en el asador", ha expresado la edil socialista.

Al respecto, ha propuesto 1,5 millones de euros para ayudas a familias en riesgo de exclusión social para alimentos y economatos sociales; dos millones de euros para el alquiler a jóvenes y alimentos, y otro millón y medio de euros para otras ayudas económicas a las familias". También un plan de empleo por valor de un millón de euros.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En relación con los grandes proyectos de ciudad "que De la Torre siempre deja en el cajón", los socialistas piden "dos millones de euros para la renaturalización del río Guadalmedina; y dos millones de euros para actuaciones en la parcela de Astoria y en el conjunto castrense Alcazaba y Gibralfaro".

También "un millón de euros para el aumento de la plantilla municipal en las Oficinas Municipales de Atención a la Ciudadanía y Servicios Sociales; más de 10,5 millones de euros en inversión para los distritos, medio millón de euros para el soterramiento de cableado aéreo en los barrios, 200.000 euros para la implantación de iluminación inteligente, además de un plan de ascensores por valor de un millón de euros".

De igual modo, contabilizan "dos millones de euros para la rehabilitación de campos de fútbol, además de incrementar con 200.000 euros la partida de desratización y desinsectación en los distritos".

Para movilidad sostenible, los socialistas piden "dos millones de euros más para la construcción de carriles bici segregados del tráfico pesado; entre las enmiendas figuran otros 500.000 euros para el centro de interpretación de la memoria histórica en el Cementerio de San Rafael; tres millones de euros para obras de actuación en centros escolares públicos; el aumento en más de 110.000 euros la partida de ayuda a las oenegés en defensa del bienestar animal, y un millón de euros para el incremento de recursos en el Plan de Diversidad Municipal y para promover la emancipación juvenil".