PSOE-A pide a la Junta que abra una "investigación interna" y a la Cámara de Cuentas que amplíe la suya sobre el SAS

El PSOE de Andalucía ha solicitado este viernes al Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) que "abra una investigación interna" sobre el Servicio Andaluz de Salud (SAS), y va a reclamar formalmente desde el Parlamento a la Cámara de Cuentas de Andalucía que "amplíe" la que ha llevado a cabo sobre dicha instancia al hilo del informe que ese mismo órgano fiscalizador ha dado a conocer esta semana, que incide en la idea de que "la sanidad está peor que nunca" en esta comunidad autónoma.

Así lo ha indicado la portavoz de la Ejecutiva y secretaria de Políticas del Estado del Bienestar del PSOE-A, María Márquez, en una rueda de prensa en la sede del partido en Sevilla en la que ha comentado dos informes publicados recientemente por la Cámara de Cuentas de Andalucía en relación al Servicio Andaluz de Salud y a la gestión de la valoración de las personas con discapacidad.

Según ha denunciado María Márquez, de dichos informes se desprende que "el Gobierno de la Junta de Andalucía" presidido por Juanma Moreno "nos está engañando y ocultando información, y no ha tratado bien a los profesionales sanitarios de Andalucía, especialmente en el periodo que se analiza" en dicho estudio de la Cámara de Cuentas, que corresponde al año 2021, según ha especificado.

Dicho informe, según ha abundado la también parlamentaria socialista por Huelva, "viene a confirmar" que hay profesionales sanitarios que "no han cobrado aquel extra en sus sueldos" al que "se comprometió" la Junta con ellos "en plena crisis" por la pandemia de Covid-19, cuando dichos trabajadores "salían todos los días de sus casas muertos de miedo a dar la cara en sus centros de trabajo, jugándose la vida y poniendo en riesgo la vida de sus familias", según ha remarcado María Márquez.

La portavoz socialista ha aseverado que "hay datos" en dicho informe de los que se desprende que "no hubo una buena gestión por parte de la Junta de Andalucía", sino más bien "una pésima gestión" de la administración andaluza durante la pandemia.

Además, el trabajo de la Cámara de Cuentas alerta en sus conclusiones de que "las contrataciones" en el SAS "no han estado determinadas por la incidencia del Covid en la población", según ha abundado María Márquez, que ha agregado que dicho informe "viene a confirmar la brecha de desigualdad que existe en el ámbito sanitario y por el código postal", ya que "dice que, en función de donde se viva, no hubo cobertura sanitaria suficiente en la época más dura de la pandemia en Andalucía".

La portavoz socialista ha defendido que todo ello "confirma todo lo que viene denunciando el PSOE-A a lo largo de todos estos años" sobre la "pésima gestión" sanitaria por parte del Gobierno del PP-A, y al hilo ha destacado la "cascada de dimisiones y ceses" que se ha venido registrando en el ámbito de la Consejería de Salud.

María Márquez ha remarcado además que la Junta "no tiene un problema de recursos económicos", porque cuenta con "más dinero que nunca", pero sí "un problema absoluto de gestión".

Tras ello, en nombre del PSOE-A ha pedido al presidente de la Junta que "abra una investigación interna en el Servicio Andaluz de Salud", así como ha anunciado que el Grupo Socialista va a registrar en la comisión de Economía, Hacienda y Fondos Europeos del Parlamento "una solicitud formal a la Cámara de Cuentas para que se amplíe esta investigación" que ha llevado a cabo, desde la premisa socialista de que "los andaluces merecemos una fiscalización íntegra de cómo se han gastado estos recursos durante la pandemia".

"Si ya había un tufo que olía mal respecto a la gestión de la sanidad en Andalucía, estos datos vienen a confirmar que es peor aún de lo que pensábamos", ha advertido María Márquez, que ha incidido en reclamar al presidente de la Junta que "se abra una investigación de por qué no se contrató a todo el mundo que necesitaba el sistema sanitario para atender a la gente en plena crisis de la pandemia" de Covid-19, así como "por qué no todos los profesionales sanitarios cobraron aquello que se les prometió, y por qué hay zonas de difícil cobertura que no recibieron la asistencia sanitaria que merecían y que necesitaban".

INFORME SOBRE LA DEPENDENCIA

Por otro lado, en relación al informe de la Cámara de Cuentas sobre la gestión de la valoración de personas con discapacidad por parte de la Junta, la representante del PSOE-A ha señalado que "los datos confirman lo que el propio Cermi a nivel nacional ha denunciado esta semana, y es que Andalucía, junto con Extremadura y Canarias, es la comunidad autónoma que más tarde concede la ayuda a la dependencia, la prestación por discapacidad a los andaluces".

Según ha abundado, dicho informe de la Cámara de Cuentas "dice que no se cumple la normativa respecto a los plazos, que los expedientes analizados están fuera de plazo en su amplia mayoría, que no hay mecanismos de control interno, que no hay criterios comunes en las provincias", y al respecto ha subrayado que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha advertido de que "Cádiz y Granada son de las cuatro peores provincias de España respecto a la valoración y la concesión de ayudas en el ámbito de la dependencia".

Además, la portavoz socialista ha alertado de que "se incumplen los plazos de valoración de discapacidad en el 77% de los casos en los últimos años", y "hasta el 30% de los andaluces reciben tarde la tarjeta del aparcamiento" para personas con discapacidad, "un trámite que debería agilizar la administración, que debería ser más sencillo y que deberían tener garantizado" estas personas "de forma muy rápida", según ha resaltado.

La parlamentaria socialista ha denunciado también al hilo del informe de la Cámara de Cuentas que "se incumple el número de equipos y de profesionales en el ámbito de la valoración y de la orientación", así como "ha aumentado el plazo en la grabación de solicitudes", y "se tarda 430 días desde que solicitas la valoración hasta que te dan la primera cita".

DATOS "ESCANDALOSOS"

"Estos datos son absolutamente escandalosos, graves", según ha sentenciado María Márquez antes de agregar que "Andalucía no se merece una pésima gestión en dos pulmones, en dos corazones tan importantes para los andaluces como son la sanidad y los servicios públicos que tiene que prestar un gobierno a las personas que tienen algún tipo de dependencia, algún tipo de discapacidad".

La portavoz socialista ha agregado que, para el PSOE-A, "el resumen de estos informes" es que el Gobierno de Moreno "no da una cuando se trata de la gestión", como, según ha abundado, también se ha visto "claramente en el ámbito de la sequía o del Bono de Alquiler Joven", así como en los ámbitos de la sanidad, la educación y la dependencia, según ha continuado.

María Márquez ha concluido lamentando que la Junta cuenta con "un presidente foto, un presidente pose" y "quejica que se dedica permanentemente a sonreír en la foto y a confrontar con el Gobierno de Pedro Sánchez", y al que ha reclamado "menos confrontación, menos fotos y más trabajo, que es lo que nos merecemos los andaluces", según ha zanjado la portavoz del PSOE-A.