PSOE-A niega debate sobre el futuro de Díaz tras los ERE: "Hay total coordinación con Ferraz, lo demás son milongas"

Cornejo "lamenta" que el caso ERE ocurriera "con gobiernos socialistas" pero insiste en que ya se asumieron responsabilidades políticas

El secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, ha negado este miércoles que exista un debate abierto en el partido sobre el futuro de Susana Díaz al frente del partido tras la sentencia de la pieza política de los ERE que condena a los expresidentes José Antonio Griñán y Manuel Chaves y otros 17 exaltos cargos de la Junta y ha defendido que existe "total coordinación" con la dirección federal del partido en este asunto "y todo lo demás son milongas".

Cornejo se ha pronunciado de este modo en sendas entrevistas en la cadena Ser y Telecinco, recogidas por Europa Press, al ser preguntado por las informaciones que apuntan la posibilidad de un relevo de Susana Díaz al frente del partido en Andalucía tras la sentencia que ha condenado a sus dos antecesores en la Presidencia de la Junta, José Antonio Griñán y Manuel Chaves.

"Existe verdadera coordinación, comunicación total y fluida entre la dirección regional y federal. Ayer estuvimos en contacto en todo momento, yo hablé con Ábalos y Susana Díaz habló con Pedro Sánchez. No sé de dónde sale o qué interés puede tener alguno en abrir un debate donde no existe", ha criticado el 'número dos' del PSOE-A, que ha defendido que en el PSOE existe "un proyecto común y un apoyo de ambos en los dos sentidos, desde Andalucía apoyando a la Ejecutiva Fderal para que haya un gobierno que dé estabilidad a este país y desde Ferraz con un apoyo al PSOE-A".

En este sentido, Cornejo ha animado a quienes cuestionan la continuidad de Susana Díaz al frente del PSOE-A a "dar la cara" y ha insistido en que "ahora mismo hay cordialidad, comunicación, apoyo muutuo y total coordinación entre Pedro Sánchez, Susana Díaz, la Ejecutiva Regional y la Ejecutiva Federal y todo lo demás son milongas".

VINCULAR A SÁNCHEZ O DÍAZ CON LOS ERE "NO TIENE PIES NI CABEZA"

El dirigente socialista ha rechazado los intentos "sin pies ni cabeza" por vincular a Pedro Sánchez y Susana Díaz con la sentencia de los ERE cuando ninguno ocupaba responsabilidades en la etapa de los hechos juzgados y ha defendido que el secretario de Organización a nivel federal, José Luis Ábalos, quiso dejar claro que "todas las responsabilidades políticas fueron asumidas en su día y no hay nadie en activo relacionado con los ERE" al afirmar que el caso ERE "no es del PSOE" sino de personas que no están ya en el partido.

Tras subrayar que en el PSOE "ya se asumieron todas las responsabilidades políticas y no existe nadie en la vida pública, ni en las instituciones ni en el partido de los que tuvieron algo que ver con el llamado caso de los ERE", Cornejo ha lamentado que este caso se produjese "con un gobierno socialista", ha insistido en defender la "honorabilidad" de Chaves y Griñán, que son personas "honestas".

Cornejo ha asegurado que tiene la "esperanza" de que el Tribunal Supremo "pueda corregir algunas cuestiones" incluidas en la sentencia porque hay expertos que consideran que ha podido existir "injerencia en la separación de poderes". También ha recordado que el Gobierno de Susana Díaz "nada más llegar adoptó todas las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y de la Intervención" en relación con este asunto y ha rechazado que se pueda hablar que todos los trabajadores beneficiarios de pólizas en el caso ERE sean "allegados al PSOE".

"SUSANA DÍAZ COMPARECERÁ EN LOS PRÓXIMOS DÍAS"

Ante las críticas por el silencio de Susana Díaz tras la sentencia, el 'número dos' del PSOE-A ha garantizado que va a comparecer "en los próximos días" y ha recordado que ya en 2011, como secretaria de Organización del partido, "pidió perdón por los hechos ocurridos por los intrusos y aquellos que se aprovecharon" en el caso ERE, donde ha destacado que también "hay otras personas que actuaron con buena voluntad y buena fe".

Por último, Cornejo ha criticado la declaración institucional del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en el Palacio de San Telmo tras la sentencia de la pieza política de los ERE cuando "estuvo en los papeles de Bárcenas, cobró sobresueldos, estaba en las listas, el Albondiguilla lo señalaba y no salió entonces a dar explicaciones".