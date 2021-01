PSOE-A acusa a Junta de "manipular" con los datos de vacunación y teme que quiera "privatizar su dispensación"

El PSOE-A ha acusado este martes al Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) de "mentir descaradamente y manipular" con los datos sobre la vacunación frente al Covid-19 en Andalucía "para tapar su incapacidad", al tiempo que se ha preguntado si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "está queriendo privatizar la dispensación de las vacunas al igual que ya ha privatizado su distribución a través de la empresa privada en la que trabaja su mujer".

"¿Quiere Moreno Bonilla hacerse un (Isabel Díaz) Ayuso y poner las vacunas en Andalucía a través de la sanidad privada en lugar de contratar a más sanitarios para el Servicio Andaluz de Salud (SAS)?", se ha preguntado el portavoz parlamentario del PSOE-A, José Fiscal, en declaraciones a Europa Press.

El diputado socialista ha aseverado que "la realidad es tozuda y los datos del Gobierno de España incuestionables", y reflejan que "Andalucía es la comunidad autónoma que más vacunas recibe, alrededor de 140.000, y apenas ha dispensado el 18 por ciento, unas 25.000 dosis".

Además, ha aseverado que, "hasta ahora", Juanma Moreno y su gobierno "han demostrado ser insolventes y poco fiables". "Vacunas, y pocas, solo de lunes a viernes, como si el coronavirus, al igual que el presidente de la Junta de Andalucía, se tomara libre el fin de semana", ha criticado José Fiscal, quien ha añadido que "a ello se une el caos que crece en varias provincias con la realización de test de antígenos entre colectivos vulnerables, con largas colas y retrasos como los que ayer (este lunes) se vieron en profesores y maestros en Sevilla".

En esa línea, el portavoz parlamentario del PSOE-A ha advertido de que su grupo tiene "serias dudas" de que el proceso de vacunación contra la Covid-19 en Andalucía se haga "de la mejor manera posible, a tenor de cómo se ha gestionado la segunda ola" de la pandemia por parte de la Junta.

Ha subrayado que "todos tenemos puestas las esperanzas en que la vacuna sea el principio del fin de esta pesadilla", y "parece razonable que, en el inicio de este proceso" de dispensación de las mismas, el Gobierno andaluz "explique en el Parlamento cómo se está haciendo y qué previsiones tiene para dar seguridad y certeza a los andaluces, que sepan a qué atenerse".

Ha criticado además que el presidente de la Junta "ha hecho lo peor que se puede hacer con este asunto", y es que "lo ha utilizado políticamente, confrontando con el Gobierno de España en cuanto a la distribución de vacunas cuando sabe perfectamente que a Andalucía están llegando las vacunas que le corresponden en función de la disponibilidad" que existe según "las vayan fabricando los laboratorios".

"Ojalá esto se agilice, pero en todo caso sería una responsabilidad de los laboratorios", y "no puede ser que también en este caso el señor Moreno intente confrontar con el Gobierno de España", ha dicho el portavoz socialista, que ha tildado de "indecente que, sabiendo perfectamente como sabe que se está distribuyendo todo lo que llega", el presidente de la Junta "también con esto intente hacer política de baja ralea".

SITUACIÓN DE LA PANDEMIA

Sobre la situación de la pandemia en Andalucía, ha insistido en señalar que, "cuando su gestión ha correspondido en exclusiva a la comunidad autónoma, los datos han sido notablemente peores" que cuando era el Ejecutivo central el que asumía el mando único, y "no vale decir que esto ha ocurrido en todas las comunidades", según ha apostillado Fiscal, porque "hay datos muy relevantes" en Andalucía que "han empeorado mucho más" que en otras regiones, como "el número de afectados", según ha citado a modo de ejemplo de variable en la que, "de estar en la zona baja" de la tabla de comunidades "en la primera ola nos hemos puesto en la zona alta" en la segunda.

Ha criticado que Andalucía sigue "a la cola en rastreadores y en pruebas PCR", y al respecto ha advertido de que "es razonable pensar que, si estamos a la cola de diagnósticos de positivos de coronavirus, la situación real" de la pandemia en la comunidad autónoma "sea distinta a la situación oficial" y sea "más grave", incluso a partir de "una certeza matemática que dice que seguro que hay más positivos de lo que oficialmente se reconoce".

SITUACIÓN DE LA SANIDAD ANDALUZA

Por otro lado, el representante del PSOE-A ha insistido en señalar que, en Andalucía, "algo tan simple como acceder a un centro de salud, a un hospital, es terriblemente complicado y se tarda un tiempo absolutamente inasumible en el caso de que por fin se consiga una cita", y por eso los socialistas quieren saber "qué se está haciendo para corregir" esa situación, y entienden que hay "razones más que suficientes como para convocar una comisión extraordinaria" de Salud este mes de enero en el Parlamento.

Al respecto, ha aseverado que Juanma Moreno "ha debilitado conscientemente la sanidad pública andaluza en estos dos años que lleva en el cargo" de presidente de la Junta, "se está empujando a la gente a contratar seguros privados, y hay un giro estratégico e ideológico claro para favorecer a la sanidad privada y desatender la pública".

Además, ha sentenciado que "es rotundamente falso que se esté haciendo un esfuerzo en sanidad" por parte de la Junta, porque el presupuesto previsto en esa materia para 2021 es inferior a lo que se ha gastado en 2020.

En el PSOE-A tienen "la certeza absoluta" de que "la calle" piensa que la sanidad se ha debilitado en Andalucía, porque "la gente lo está sufriendo en sus carnes", y "es realmente muy difícil que te den una cita para ir al médico de cabecera".

FALTA DE INFORMACIÓN

Por otro lado, José Fiscal ha lamentado que la Junta sólo traslada a los socialistas información sobre la crisis sanitaria "cuando ya es pública o lo va a ser en cuestión de minutos", de forma que "con nosotros no se comparte ninguna decisión".

Y eso a pesar de que, según ha remarcado, la secretaria general del PSOE-A y presidenta del Grupo Socialista, Susana Díaz, "se ofreció en el primer momento" de la pandemia "a colaborar con el Gobierno de la Junta, aprovechando la experiencia de este partido que ha gobernado tanto tiempo Andalucía y los cuadros que tenemos expertos en esta materia", pero por parte de Moreno se dio "la callada por respuesta".

En esa línea, ha insistido en señalar que para "ni una sola decisión" del Gobierno andaluz ha sido "consultado" el Grupo Socialista "para ver qué pensamos". "Es decir, la información se nos ha dado ya cuando estaba tomada, siempre minutos antes de que comparezca el presidente o cualquier miembro del Gobierno para explicarla", ha resumido José Fiscal.

En esa línea, ha manifestado que Moreno "no se ha dejado ayudar", ha optado por "no compartir absolutamente nada con la oposición" y "prefiere consultar a un círculo muy estrecho de políticos", en alusión al conocido como comité de expertos, en el que "solamente hay un epidemiólogo y el resto son altos cargos del Gobierno de la Junta", según ha remarcado el portavoz socialista.

En todo caso, de cara a la decisión que tenga que adoptar la Junta sobre si mantener o endurecer las actuales restricciones tras la Navidad, Fiscal ha apuntado que en esa cuestión los socialistas son "muy escrupulosos y rigurosos", y "siempre apelamos a los expertos" y "habrá que hacer" lo que ellos digan, si bien ha apostillado que "si en algún aspecto se ha mostrado errático" el Gobierno andaluz durante la crisis ha sido "en éste" de las restricciones.

Ha querido dejar claro que desde el PSOE-A "siempre vamos a apoyar al Gobierno de la Junta" en medidas que "tengan efectividad, según los científicos, para frenar la pandemia", pero "en lo que no le vamos a apoyar nunca es en la arbitrariedad y la adopción de medidas que no entiende absolutamente nadie", y "mucho menos en algunas que no tienen nada que ver con la pandemia, pero que, aprovechándose de la crisis, intentan meterlas a los ciudadanos", según ha zanjado.