PSN y Geroa Bai dan por rotas las negociaciones para la Mesa del Parlamento de Navarra

PSN y Geroa Bai han dado por rotas este miércoles las negociaciones para la conformación de la Mesa del Parlamento de Navarra sin que hayan conseguido llegar a un acuerdo. Geroa Bai quería presidir la Mesa y que EH Bildu estuviera presente, mientras que el PSN, si bien aceptaba la Presidencia de Geroa Bai, ha rechazado la presencia de la coalición abertzale. De esta manera, tanto el PSN como Geroa Bai van a presentar a su propio candidato para presidir la Mesa de la Cámara foral que se constituye este miércoles a partir de las 11.00 horas.

En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha explicado que se buscaba un acuerdo "al menos en lo que se refiere a dos puestos de la Mesa y no entendemos por qué al final no ha sido así". En opinión de Hualde, "se está proyectando una realidad falsa" y ha mostrado su compromiso por "intentar una gobernabilidad" con las fuerzas que han impulsado estas negociaciones a 23 votos. "Pero también somos conscientes de que esa mayoría de gobierno no implica mayoría parlamentaria y para que haya estabilidad en la legislatura creemos que la Mesa del parlamento debe proyectar la imagen de lo que es el pleno, lo que es la realidad parlamentaria", ha añadido. "Esa reflexión no ha sido compartida y creemos que se está haciendo trampas al solitario cuando se pretende tener una mayoría en la Mesa de un eventual gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento y que necesariamente va a tener que entenderse tanto con Navarra Suma, que por defecto va a estar en la Mesa, como con EH Bildu", ha subrayado.

Unai Hualde ha confirmado la intención de Geroa Bai de presentar su propia candidatura a la Presidencia del Parlamento foral. Preguntado por la posibilidad de que tanto Navarra Suma, PSN y Geroa Bai presenten candidatura, lo que supondría previsiblemente que el cargo fuese finalmente para la plataforma formada por UPN, PP y Ciudadanos, Hualde ha indicado que "no necesariamente tiene que suceder eso" y ha resaltado que "veremos cuál es la responsabilidad de cada grupo en las votaciones en este escenario de no acuerdo para intentar garantizar una mayoría de la Mesa progresistas".

Por su parte, el secretario de Organización del PSN, Ramón Alzórriz, ha afirmado que están "intentando aglutinar una mayoría de 23 escaños para liderar un Gobierno de progreso, plural y de izquierdas", pero que de momento no se ha conseguido.