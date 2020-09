PSC-Units no participará en el "pleno de despedida" a Torra

El grupo PSC-Units no participará en el "pleno de despedida" al ya expresidente Quim Torra porque lo consideran un acto que solo responde a "cálculos partidistas" y que acentúa la "degradación" de las instituciones catalanas.

Lo ha anunciado en rueda de prensa el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, que critica que JxCat y ERC hayan promovido un pleno monográfico sobre la inhabilitación de Torra en la cámara catalana, en el que se prevé que el hasta ayer president intervenga como invitado.

"Por el respeto institucional que nos merece el Parlament, el grupo que presido no acepta la manipulación y la instrumentalización de la institución y no participaremos en una sesión parlamentaria que a nuestro juicio, y lo digo con todo el respeto, no será otra cosa que una escenificación partidista que no se corresponde con lo que el parlamento tendría que hacer", ha expuesto. EFE