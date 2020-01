El PSC y los comunes piden a Torra que convoque elecciones en Cataluña: "Esto ya no aguanta más"

El presidente del grupo PSC-Units, Miquel Iceta, y la presidenta de Catalunya en Comú Podem en el Parlament, Jèssica Albiach, han reclamado este lunes al presidente de la Generalitat, Quim Torra, que convoque elecciones porque "esto ya no aguanta más", en palabras del líder socialista.

Socialistas y comunes han coincidido en pedir unas elecciones anticipadas, con la salvedad de que Albiach ha insistido en que sería conveniente que antes se aprobaran los presupuestos de la Generalitat de este 2020.

Iceta y Albiach han intervenido en el pleno después de que el propio Torra tomara la palabra para instar al presidente del Parlament, Roger Torrent, a "garantizar" sus derechos como diputado "como ha hecho siempre" porque, de no ser así, "se pondrá en riesgo la continuidad de las instituciones".

"Hemos constatado una división insalvable y profunda entre los socios de gobierno: ustedes no están en condiciones de seguir gobernando", ha afirmado Iceta.

El líder de los socialistas catalanes ha defendido que "la legislatura está agotada" porque "la división" entre JxCat y ERC les "impide seguir gobernando".

"Hay que pensar en el país y en los intereses de nuestra gente. Usted más que nadie está en condiciones de evaluar si vale la pena seguir en estas condiciones o hay que devolver a la ciudadanía de Cataluña la palabra. Usted tiene la palabra", ha aseverado.

Albiach, a su turno, ha llamado al president a "defender las instituciones catalanas y la democracia", lo que a su juicio debe hacerse "no cayendo en la trampa de la derecha", no insistiendo "en un camino que no lleva a ninguna parte" y evitando "delegar" la prerrogativa de convocar elecciones al Tribunal Supremo, es decir, llamando a las urnas antes de que la condena por desobediencia pueda ser firme.

A pesar de ello, la líder de los comunes ha avisado de que "sería una gran irresponsabilidad" adelantar los comicios "de manera precipitada y electoralista" y ha reclamado que, antes de hacerlo, se aprueben los presupuestos catalanes en la cámara.

"Le pedimos, por favor, que no haga el ridículo, se deje de desobediencias simbólicas y acabe con dignidad como president", ha dicho; "Presupuestos y elecciones", ha concluido a modo de resumen.