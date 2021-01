El PSC de Illa podría ganar las elecciones catalanas, según el CIS de Tezanos

PSC y ERC se disputarían la victoria de las elecciones catalanas, ya que los republicanos obtendrían entre 31 y 33 escaños, y los socialistas entre 30 y 35, según la encuesta preelectoral del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicada este jueves.

La encuesta sitúa a JxCat como tercera fuerza con entre 20 y 27 escaños, seguido de Cs (13-15), los comuns (9-12), Vox (6-10), CUP (8-11) y PP (7).

Con esta estimación, el independentismo no tendría asegurada la mayoría absoluta --fijada en 68 escaños--, ya que obtendría 59 diputados en su horquilla más baja, pero alcanzaría los 71 y la mayoría en la predicción más alta, y también podría haber una mayoría alternativa entre ERC, PSC y los comuns, aunque tanto republicanos como socialistas rechazan esta opción.

Illa, el candidato preferido para ser President

El ministro de Sanidad y candidato del PSC a las elecciones catalanas, Salvador Illa, es el candidato preferido por el 22% de los catalanes para ser presidente de la Generalitat, por delante de la candidata de JxCat, Laura Borràs, que obtiene un 11,1%, y el vicepresidente del Govern y candidato de ERC, Pere Aragonès, con un 9%, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

La encuesta se ha elaborado con 4.106 entrevistas entre el 2 y el 15 de enero --justo después del anuncio de que Illa sería candidato del PSC y antes de que el Govern decidiera aplazar las elecciones del 14 de febrero y la posterior suspensión por parte del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)-- y cuenta con un margen de error de 1,6.

A la pregunta de qué candidato prefieren los encuestados para ser presidente de la Generalitat, tras Illa, Borràs y Aragonès, el candidato de Cs, Carlos Carrizosa, obtiene un 3,4%; la de la CUP, Dolors Sabater, un 2,8%; la de los comuns, Jéssica Albiach, un 2,6%; el del PP, Alejandro Fernández, un 1,7%; la del PDeCAT, Àngels Chacón, un 1,2%; el de Vox, Ignacio Garriga, un 1,1%, y la del PNC, Marta Pascal, un 0,6%.

Un 2,8% de los encuestados que quiere al expresidente Carles Puigdemont liderando la Generalitat, aunque ya dijo que no sería candidato a la Presidencia pese a encabezar la lista de JxCat, mientras que el 21,7% no contesta, el 10,6% no quiere a ninguno de los candidatos, el 5,2% quiere a otro y el 4,1% no contesta.

VALORACIÓN DE CANDIDATOS

En otra pregunta, el CIS pide valorar en una nota del 1 al 10 a los candidatos, y el más valorado es Illa con un 5, el único que aprueba, seguido de Borràs y Aragonès, que empatan con un 4,6.

En cuarta posición se sitúa Sabater (4) y le siguen Albiach (3,8), Chacón (3,7), Pascal (3,5), Carrizosa (2,7), Fernández (2,6) y Garriga (2,5).