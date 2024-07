Protesta en El Puerto para llamar la atención sobre "la proliferación de pisos turísticos"

Cientos de personas secundaron este pasado sábado la protesta convocada por Asamblea Feminista Las Tres Rosas, Ecologistas en Acción, Asociación Pro Derechos Humanos, Marea Blanca y la Flave, entre otras, para llamar la atención sobre "la proliferación de pisos turísticos que no respetan ni el entorno, ni la convivencia, ni generan una verdadera riqueza en la localidad".

Según las cifras ofrecidas por Asamblea Feminista Las Tres Rosas en una nota de prensa, la situación en El Puerto de Santa María es "límite" según los colectivos convocantes. La protesta de este pasado sábado es la segunda de estas características en pleno verano, ya que en 2023 ya se realizó una similar, convocada entonces por la Asamblea Feminista Las Tres Rosas.

Durante la marcha, se escucharon cánticos como 'queremos vivienda y no pisos de fiesta' o 'El Puerto no se vende, El Puerto se defiende', y cartelería donde se podía leer 'Una ciudad para vivir: basta de pisos turísticos y turismo de borrachera'. Miembros de los colectivos convocantes leyeron el manifiesto en el que entre otras demandas exigieron al equipo de Gobierno local la "toma de medidas urgentes ante esta situación". En este sentido, el Consistorio ha anunciado que paralizará las licencias a pisos turísticos de forma "preventiva" al considerar no existe un problema real.

"Sabemos que sin ordenanzas y sin incluirlo en el PGOU no se puede hacer nada. Hablan de reforzar inspecciones, como si ahora se inspeccionara algo. No necesitamos prevenir, necesitamos acabar ya para siempre con los pisos turísticos que no son compatibles ni sostenibles para una ciudad viva ni para el bienestar de la gente. ¿Qué van a hacer con todos los pisos turísticos que sufrimos ya en bloques y barrios?", concluían.