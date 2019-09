Ni privilegios ni tratamiento diferenciado: respuestas a la primera salida de prisión de Urdangarín

En breve veremos al ex duque de Palma saliendo de la cárcel de Brieva, en Ávila, en la que ingresó el 18 de junio de 2018 para cumplir con la condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Nóos. Un voluntariado pedido por él será su primer pie fuera de esa cárcel y la primera imagen que veamos de Urdangarín en quince meses. Sin embargo, pese a lo que muchos puedan pensar sobre este permiso fuentes penitenciarias han confirmado a COPE que 'la decisión ni es inhabitual ni infrecuente'.

¿Es raro que un preso reciba el visto bueno para salir de la cárcel con un permiso de este tipo?

La respuesta es "no" porque en lo que llevamos de año, 263 presos en segundo grado lo han disfrutado. Es decir, han abandonado la cárcel ocho horas al día para trabajar o colaborar con una institución o una ONG después de que un juez haya autorizado su salida al ser internos con baja peligrosidad y sin riesgo de fuga, como es el caso de Iñaki Urdangarín. En 2018 esos permisos los disfrutaron 496 internos.

¿El preso tiene que ser 'de algún tipo' para lograr este permiso?

Fuentes penitenciarias han confirmado a COPE que es el 'segundo grado' el que facilita este permiso que hoy le ha dado el juez. 'No hay un tipo de presos. Concurren las circunstancias que hacen necesario esto'. Es decir, otros presos con peligrosidad lo tienen difícil pero en este caso es más fácil concedérselo. De hecho viene recogido en el reglamento penitenciario dentro del capítulo segundo sobre los programas de tratamiento, concretamente en el artículo 117 y bajo el título 'Medidas regimentales para la ejecución de programas especializados para penados clasificados en segundo grado'. Abrimos el manual y éste dice textualmente: 'Los internos clasificados en segundo grado de tratamiento que presenten un perfil de baja peligrosidad social y no ofrezcan riesgos de quebrantamiento de condena, podrán acudir regularmente a una institución exterior para la realización de un programa concreto de atención especializada, siempre que éste sea necesario para su tratamiento y reinserción social'.

¿Qué horario tendrá? ¿Estará vigilado en sus salidas?

El reglamento incide en que al preso se le establecerá un horario de entrada y de salida los días de la semana que realice ese voluntariado, que tiene que ser riguroso en el cumplimento de la ley en estas salidas y que en ellas no estará controlado.'Esta medida requerirá haber sido planificada con el interno por la Junta de Tratamiento y estará condicionada a que aquel preste su consentimiento y se comprometa formalmente a observar el régimen de vida propio de la institución y las medidas de seguimiento y control que se establezca en el programa, que no podrán consentir en control personal por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado'.

¿La duración de este permiso es el habitual?

La respuesta es "Sí" ya que aquí las mismas fuentes penitenciaras nos remiten a la claridad del reglamento penitenciario. 'La duración de cada salida no excederá de ocho horas y el programa del que forme parte requerirá la autorización del Juez de Vigilancia. Si el programa exigiera salidas puntuales o irregulares, la autorización corresponderá al Centro Directivo. La Junta de Tratamiento realizará la coordinación necesaria con la institución para el seguimiento del programa'.

¿Por qué en un primer momento Instituciones Penitenciarias se opuso a la solicitud de Urdangarín?

Hace solo dos días la Junta de Tratamiento de la prisión de Brieva se opuso argumentando que la petición 'es de ayuda al discapacitado y no al penado'. Tampoco veía claro, por ejemplo, que el yerno real se trasladara dos días a la semana a Madrid teniendo en cuenta que la prisión de la que debe salir y a la que tiene que volver está en Ávila, a kilómetros de distancia del centro donde va a ejercer de voluntario. Ha llegado a poner sobre la mesa el impacto mediático y el derecho a la intimidad de los discapacitados con los que trabajará. Además también entendía que no se había cumplido la pena necesaria para acceder a él.

¿Por qué el juez al final le ha dado la razón?

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 1 de Castilla y León no está de acuerdo con la Fiscalía y da varias razones: la primera que las salidas no son nada extraordinario y que la aplicación de programas especializados fuera de prisión en toda clase de internos 'conocidos o no, famosos o anónimos, no corre en paralelo al disfrute de permisos ordinarios'. El juez defiende que Urdangarín realice una actividad exterior para paliar el aislamiento que vive en la cárcel de mujeres de Brieva y considera que un voluntariado con personas con discapacidad 'implica de por sí un elemento de asunción de valores prosociales'. Además hay una frase con la que recuerda por qué Urdangarín está hoy en la cárcel. Esa condena por malversación, prevaricación, fraude a la Administración, dos delitos fiscales y tráfico de influencias. 'En el ámbito de la delincuencia económica, cuyo eje es el egoísmo, el afán desmedido de lucro, además del desprecio al interés comunitario, la toma de contacto con la vida real, con los problemas de los demás, coopera a generar un elemento de concienciación de la trascendencia de la propia conducta delictiva'.

Ante esta discrepancia ¿qué dice el Ministerio del Interior?

Su titular, Fernando Grande-Marlaska ha sido claro y daba la respuesta casi a la vez que conocíamos esa primera salida del ex duque de Palma. Según el ministro 'entra dentro del funcionamiento normal de las instituciones de un Estado de Derecho. No podemos deducir otra cosa ni mucho menos'. Grande-Marlaska ha pedido que se confíe tanto en el trabajo de Instituciones Penitenciarias como en las resoluciones que dictan los jueces revisando sus decisiones.

¿Puede anularse este permiso en algún momento?

La respuesta es Sí. 'La participación en el programa podrá ser revocada por decisión voluntaria del interno por el incumplimiento de las condiciones establecidas o por circunstancias sobrevenidas que justifiquen esa decisión'. Es decir que, por un lado la Fiscalía ya ha anunciado que estudiará si recurre la decisión de que Urdangarín haga voluntariado. Por otro lado se puede revocar si Urdangarín incumple los términos o él mismo lo pide, este último punto difícil de imaginar teniendo en cuenta que ha sido él quien lo ha pedido realizar para poder poner un pie fuera de la cárcel abulense.

¿Cuándo podrá disfrutar de su primer permiso penitenciario?

Pues al margen de este programa por el que saldrá de la cárcel dos días a la semana esos permisos ordinarios no podrán llegará hasta el 28 de noviembre, cuando cumpla un cuarto de la condena. En cualquier caso deberán ser autorizados por la Junta de Tratamiento de la prisión. Si dice que no, como en este caso del programa de voluntariado, Urdangarín podrá recurrir ante el juez. La condena del esposo de la infanta Cristina se cumplirá el 9 de abril de 2024.