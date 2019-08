El primer ministro de Túnez se presenta a las elecciones presidenciales como un gran candidato al triunfo

El primer ministro de Túnez, Yusef Chahed, ha presentado este viernes su candidatura a la Presidencia del país, en lo que supone la entrada en la carrera electoral de uno de los grandes favoritos para ostentar la jefatura del Estado tras los comicios anticipados del próximo 15 de septiembre.

Su partido, el liberal Tahya Tounes, ha elegido a Chahed como su representante por unanimidad, según ha confirmado la agencia oficial de noticias tunecina TAP a pocas horas del cierre del plazo para la presentación de candidaturas.

Chahed, de 43 años, es uno de los más de 50 aspirantes a la Presidencia, entre los que se incluyen también el ex ministro de Defensa Abdelkarim Zibid; Abdelfatá Morou, del influyente movimiento islamista moderado Ennahda; el ex presidente interino Moncef Marzuki; y el ex primer ministro Mehdi Jomaa.

Los contendientes finales serán anunciados a finales de mes. De ellos emergerá el sucesor de Beji Caid Essebsi, el primer presidente elegido democráticamente en la historia del país, y que falleció el pasado 25 de julio, cinco meses antes del fin de su mandato.

Como resultado, las elecciones presidenciales del país, originalmente programadas para el 17 de noviembre, se adelantaron al el 15 de septiembre.

El país del norte de África es ampliamente visto como la única historia de éxito democrático de las revueltas de la Primavera Árabe 2010-11, lleva desde hace meses luchado contra la desaceleración económica y los disturbios sociales.